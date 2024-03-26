Pdf الآن راط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة، 2024 حيث تعمل الحكومة العراقية بجهود مستمرة على تقديم الدعم للمواطنين المحتاجين وذوي الدخل المحدود من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عام 2024. يترقب العديد من الأشخاص هذا البرنامج الذي يهدف إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية و يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن هذا البرنامج والمشمولين به عن طريق زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

اتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مظلتي الإلكترونية من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

قم بتحديد الوجبة السابعة من البرنامج واختر المحافظة المعنية.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وانقر على زر “استعلام”.

يستغرق بضع ثوان حتى تظهر قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية على الشاشة.

تحميل الكشوف بصيغة PDF والبحث عن اسمك بين الأسماء المعروضة.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية في العراق:

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل ما يلي:

1. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية ومقيمًا بصفة دائمة داخل البلاد.

2. يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من أي معاشات تأمين اجتماعي.

3. يجب أن لا يكون لدى المتقدم وظيفة حكومية توفر دخلاً عاليًا.

4. يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

5. يجب أن لا يكون لدى المتقدم أصولًا أو عقارات ذات قيمة عالية.

6. يمكن للأرامل والمطلقات التقدم للحصول على الدعم بشرط أن يكونوا مالكين لحضانة أطفالهم.