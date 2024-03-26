أسعار الذهب كل يوم في جديد ... كم مقدار انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم

يشهد سعر الذهب اليوم في الامارات تقلبات بين زيادة ونقصان، كما يسأل الكثيرون عن مقدار انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم، حيث يستطلع الكثيرون على أسعار الذهب بغرض الاستثمار أو الادخار، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الذهب في الامارات الفترة الحالية وما حدث فيه من تقلبات أثناء هذه الفترة، وتوقعات أسعار الذهب في الامارات الفترة القادمة.

انخفاض اسعار الذهب في الامارات

شهد اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 تقلب في أسعار الذهب في الامارات، حيث اختلف سعر الذهب خلال هذا الأسبوع اختلافًا طفيفًا، ونبين لكم من خلال الجدول التالي أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الأسبوع الماضي:

التاريخ عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 2024-03-26 256.94 235.53 224.82 192.70 2024-03-25 255.84 234.52 223.86 191.88 2024-03-24 255.51 234.22 223.57 191.63 2024-03-23 255.51 234.22 223.57 191.63 2024-03-22 257.38 235.93 225.21 193.03 2024-03-21 260.04 238.37 227.53 195.03 2024-03-20 254.57 233.35 222.75 190.93

كم سعر سبيكة الذهب عيار 24 في الامارات؟

استقرت أسعار السبائك في الامارات على مدار الفترة الماضية، فلم يحدث فهيا إلا تغير بسيط، ليشير ذلك إلى استقرار الحالة الاقتصادية والسياسة في دولة الامارات، حيث سجل اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 أسعار سبائك الذهب للأنواع المختلفة الأسعار التالية:

إحجام سبائك الذهب درهم دولار سبيكة ذهب 1 جرام 282.63 77.01 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 674.46 183.78 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,336.08 364.05 جنية الذهب 8ج عيار 21 2,158.28 588.09 جنية الذهب 8ج عيار 22 2,261.05 616.09 جنية الذهب 8ج عيار 24 2,466.60 672.10 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,641.32 719.71 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 5,246.67 1,429.61 سعر سبيكة الذهب أوقية 7,804.43 2,126.55 سبيكة الذهب نصف أونصة 4,087.73 1,113.82 سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 8,135.49 2,216.76 سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 13,026.76 3,549.52 سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 26,002.12 7,085.05 سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 3,080.79 839.45 سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 258,736.56 70,500.43 سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 129,599.52 35,313.22

انخفاض اسعار الذهب في الامارات

تختلف توقعات أسعار الذهب في الإمارات الفترة القادمة باختلاف الكثير من العوامل والتي منها ما يلي:

العوامل الاقتصادية الأمريكية: مثل قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ونمو الاقتصاد الأمريكي، ومستوى التضخم.

الاستقرار السياسي العالمي: أي اضطرابات سياسية أو اقتصادية عالمية قد تؤثر على أسعار الذهب.

الطلب على الذهب كملاذ آمن: يزداد الطلب على الذهب كأصل آمن في أوقات عدم الاستقرار.

حركة أسعار الدولار الأمريكي: ترتبط أسعار الذهب بشكل عكسي مع الدولار الأمريكي، فمع ارتفاع الدولار ينخفض

تعد هذه العناصر من أبرز العناصر التي تؤثر على سعر الذهب، وما زال البعد الاقتصادي الذي يحفظ عملة البلد من أكثر ما يضبط به سعر الذهب ويجعله مستقر، كما بينا حالة استقرار أسعار الذهب في الامارات خلال الفترة الحالة