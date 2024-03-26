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أسعار الذهب كل يوم في جديد … كم مقدار انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم

أسعار الذهب كل يوم في جديد ... كم مقدار انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 5 ساعات
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انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم
انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم

يشهد سعر الذهب اليوم في الامارات تقلبات بين زيادة ونقصان، كما يسأل الكثيرون عن مقدار انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم، حيث يستطلع الكثيرون على أسعار الذهب بغرض الاستثمار أو الادخار، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الذهب في الامارات الفترة الحالية وما حدث فيه من تقلبات أثناء هذه الفترة، وتوقعات أسعار الذهب في الامارات الفترة القادمة.

انخفاض اسعار الذهب في الامارات

شهد اليوم  الثلاثاء 26 مارس 2024 تقلب في أسعار الذهب في الامارات، حيث اختلف سعر الذهب خلال هذا الأسبوع اختلافًا طفيفًا، ونبين لكم من خلال الجدول التالي أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الأسبوع الماضي:

التاريخعيار 24عيار 22عيار 21عيار 18
2024-03-26256.94235.53224.82192.70
2024-03-25255.84234.52223.86191.88
2024-03-24255.51234.22223.57191.63
2024-03-23255.51234.22223.57191.63
2024-03-22257.38235.93225.21193.03
2024-03-21260.04238.37227.53195.03
2024-03-20254.57233.35222.75190.93
كم مقدار انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم
انخفاض اسعار الذهب في الامارات اليوم

كم سعر سبيكة الذهب عيار 24 في الامارات؟

استقرت أسعار السبائك في الامارات على مدار الفترة الماضية، فلم يحدث فهيا إلا تغير بسيط، ليشير ذلك إلى استقرار الحالة الاقتصادية والسياسة في دولة الامارات، حيث سجل اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 أسعار سبائك الذهب للأنواع المختلفة الأسعار التالية:

إحجام سبائك الذهبدرهمدولار
سبيكة ذهب 1 جرام282.6377.01
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام674.46183.78
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام1,336.08364.05
جنية الذهب 8ج عيار 212,158.28588.09
جنية الذهب 8ج عيار 222,261.05616.09
جنية الذهب 8ج عيار 242,466.60672.10
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام2,641.32719.71
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام5,246.671,429.61
سعر سبيكة الذهب أوقية7,804.432,126.55
سبيكة الذهب نصف أونصة4,087.731,113.82
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة8,135.492,216.76
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام13,026.763,549.52
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام26,002.127,085.05
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة3,080.79839.45
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو258,736.5670,500.43
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو129,599.5235,313.22

انخفاض اسعار الذهب في الامارات

تختلف توقعات أسعار الذهب في الإمارات الفترة القادمة باختلاف الكثير من العوامل والتي منها ما يلي:

  • العوامل الاقتصادية الأمريكية: مثل قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ونمو الاقتصاد الأمريكي، ومستوى التضخم.
  • الاستقرار السياسي العالمي: أي اضطرابات سياسية أو اقتصادية عالمية قد تؤثر على أسعار الذهب.
  • الطلب على الذهب كملاذ آمن: يزداد الطلب على الذهب كأصل آمن في أوقات عدم الاستقرار.
  • حركة أسعار الدولار الأمريكي: ترتبط أسعار الذهب بشكل عكسي مع الدولار الأمريكي، فمع ارتفاع الدولار ينخفض

تعد هذه العناصر من أبرز العناصر التي تؤثر على سعر الذهب، وما زال البعد الاقتصادي الذي يحفظ عملة البلد من أكثر ما يضبط به سعر الذهب ويجعله مستقر، كما بينا حالة استقرار أسعار الذهب في الامارات خلال الفترة الحالة

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 5 ساعات
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