هل سترتفع الدواجن أم تنخفض بعد ارتفاع السولار؟ إليك توقعات الخبراء حول أسعار الدواجن الفترة الجاية

مع اقتراب عيد الفطر، يثير الاهتمام توقعات الخبراء حول تغيرات أسعار الدواجن، خاصةً بعد التحركات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وارتفاع سعر السولار، مما يثير التساؤلات حول تأثير هذه العوامل على القطاع الداجن.

ارتفاع أسعار السولار وتأثيره على أسعار الدواجن

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الدكتور ثروت الزيني، أكد أن ارتفاع أسعار السولار والمحروقات يعد أمرا مقلقا، حيث يتوقع زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل.

هذا التغيير المرتقب قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار طبق البيض.

ويرجع هذا التأثير المتوقع إلى زيادة تكاليف نقل الأعلاف والتدفئة بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.

ارتفاع أسعار السولار يؤدي إلى زيادة في تكاليف النقل، مما ينعكس على أسعار الدواجن والبيض.

ومع ذلك، فان استمرار جهود القيادة السياسية في الإفراج الجمركي عن الأعلاف، يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على أسعار النقل وبالتالي تقليل الزيادة المتوقعة في أسعار الدواجن.

تأثير العوامل السياسية والاقتصادية على سعر الدواجن

مع ثبات سعر الدولار والإفراج المستمر عن الأعلاف، يتوقع الخبراء تأثيرا إيجابيا على سعر الدواجن.

فالثبات في سعر العملة والإفراج الجمركي عن الأعلاف يسهم في تقليل التكاليف وتحفيز المربين على زيادة الإنتاج، مما يمكن أن يمتص جزءا من الزيادة المتوقعة في تكاليف الإنتاج الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.

توقعات ما بعد عيد الفطر وتأثيرها على الطلب

مع اقتراب عيد الفطر وموسم إفطار الإخوة المسيحيين، يتوقع نقيب الفلاحين ارتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن، نتيجة لزيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أيضا أن يسهم هذا الارتفاع المتوقع في الطلب في تخفيف الضغوط على أسعار الدواجن بعد عيد الفطر.

من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن تغيرات طفيفة في الفترة القادمة بسبب عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود والسولار وتأثيرات المواسم الاحتفالية القادمة، ومع ذلك، من المتوقع أن تلعب السياسات الاقتصادية والجمركية دورا في تخفيف الضغط على الأسعار، مما يجعل الوضع أقل تقلبا مما هو متوقع.