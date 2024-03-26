كيفية طلب مساعدة مالية من شيوخ الامارات خلال شهر رمضان || طريقة التواصل للحصول على الدعم

تقدم شيوخ الإمارات العديد من صور المساعدات للمواطنين في الإمارات والمقيمين وخارج الإمارات، وهو إلى ذلك تعدد صور المساعدات بين مساعدات عينية وعلاجية وغيرها، والتي يمكن الحصول على عليها بالتواصل مع شيوخ الإمارات من خلال قنوات الاتصال التي جعلنها لتقديم المساعدات والتي نبينها من خلال الأسطر التالية.

طلب مساعدة مالية من شيوخ الامارات بمناسبة رمضان

توفر شركة الإمارات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العديد من المساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تقوم بتوفير مساعدة عينية وعلاجية وغيرها العديد من الإعانات التي تقدمها لمن توافرت فهم الشروط التي وضعتها الشركة لمساعدة الأشخاص التي توافرت فيهم هذه الشروط، مثل السن وان أيكون من الأسر الفقيرة أو محدودي الدخل وليس لهم مسكن وغير ذلك من الشروط التي وضعتها لاستهداف الفئات الأشد احتياجًا.

كيف اطلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد؟

قدم طلب مساعدة إلى سمو الشيخ محمد بن راشد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البريد الإلكتروني للشيخ محمد بن راشد.

ومن ثم الدخول على الصفحة الخاصة بالمساعدات المالية والعلاجية.

يطلب منك إدخال البيانات الشخصية والتي منها: الاسم، رقم الجوال، الحالة الاجتماعية ونحوه.

حدد البلد، وكذلك نوع الطلب باختيار احد الخيارات المعروضة أمامك.

اكتب رسالة مقدمه إلى (سمو) الشيخ محمد بن راشد موضح فيها طلبك.

اضغط على أيقونة لست روبوت.

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كيف احصل على مساعدة مالية في دبي؟

اطلب مساعدة من أي من دعاة الإمارات ودبي والتي يمكنك التواصل معهم من خلال أرقام التلفونات التالية: