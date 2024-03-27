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كيفية الحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي + شروطه ومستندات التقديم

كيفية الحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي + شروطه ومستندات التقديم

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 28 دقيقة
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كيفية الحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
كيفية الحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أصدرت حملة الراجحي للحج عن إتاحة الفرصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحج ضمن فاعليات الحملة هذا العام، كما بينت الحملة شروط التقديم على الحج المجاني مع حملة الراجحي، وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي نبين تفاصيل الحصول على الحج المجاني مع حملة الراجحي للحج في الأسطر التالية.

كيفية الحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في حملة حج الراجحي كما اعلن على الصفحة الرسمية عن طرق التسجيل، حيث يتطلب من مستفيدي الضمان الحصول على مشهد ضماني والذي يمكن الحصول عليه باتباع التالي:

  • الدخول على منصة الضمان الاجتماعي.
  • من أعلى الصفحة على اليسار اضغط على إصدار مشهد ضماني.
  • حدد برنامَج مستفيدي الضمان الاجتماعي.
  • ومن ثم قم بإصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع.

شروط الحج المجاني لمستفيد الضمان الاجتماعي

يستطيع مستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على حج الضمان إذا توافرت فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون المتقدم حامل للجنسية السُّعُودية.
  2. أن تكون بطاقة الهُوِيَّة سارية أو تاريخ الانتهاء بعد منتصف ذي الحَجَّة 1445 على الأقل.
  3. أن تكون الحَجَّة الأولى حتى لو كان محرمًا.
  4. أن يكون المتقدم من مستفيدين الضمان الاجتماعي.
  5. عمر المتقدم لا يقل عن 25 سنة ماعدَا النساء والمحرم 18 سنة.
  6. الخلو من الأمراض المزمنة والاستطاعة البدنية والنفسية للحج.
  7. أن يكون لدى المتقدم رَقَم جال خاص به.
  8. إمكانية حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات الرسمية.

المستندات المطلوبة للحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يجب على المتقدم إصدار مشهد ضمان لكي يتمكن من التسجيل في حج الضمان الاجتماعي، ويحتاج مشهد الضمان إلى توفر التالي:

  • المتقدم مسجل في نظام الضمان.
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة تنقل لغير السعودي.
  • أن يكون لدى المتقدم حساب على البوابة الإلكترونية.
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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 28 دقيقة
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