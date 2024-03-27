كيفية الحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي + شروطه ومستندات التقديم

أصدرت حملة الراجحي للحج عن إتاحة الفرصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحج ضمن فاعليات الحملة هذا العام، كما بينت الحملة شروط التقديم على الحج المجاني مع حملة الراجحي، وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي نبين تفاصيل الحصول على الحج المجاني مع حملة الراجحي للحج في الأسطر التالية.

كيفية الحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في حملة حج الراجحي كما اعلن على الصفحة الرسمية عن طرق التسجيل، حيث يتطلب من مستفيدي الضمان الحصول على مشهد ضماني والذي يمكن الحصول عليه باتباع التالي:

الدخول على منصة الضمان الاجتماعي.

من أعلى الصفحة على اليسار اضغط على إصدار مشهد ضماني.

حدد برنامَج مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ومن ثم قم بإصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع.

"تحديث" متابعينا الكرام يسعدنا استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ

ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 رمضان إلى 21 رمضان من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي:https://t.co/xd9GkEjAZi ولمعرفة الشروط:https://t.co/k0Sgl5McZc "التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي" — حملة الراجحي (@alrajhihaj) March 21, 2024

شروط الحج المجاني لمستفيد الضمان الاجتماعي

يستطيع مستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على حج الضمان إذا توافرت فيه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السُّعُودية. أن تكون بطاقة الهُوِيَّة سارية أو تاريخ الانتهاء بعد منتصف ذي الحَجَّة 1445 على الأقل. أن تكون الحَجَّة الأولى حتى لو كان محرمًا. أن يكون المتقدم من مستفيدين الضمان الاجتماعي. عمر المتقدم لا يقل عن 25 سنة ماعدَا النساء والمحرم 18 سنة. الخلو من الأمراض المزمنة والاستطاعة البدنية والنفسية للحج. أن يكون لدى المتقدم رَقَم جال خاص به. إمكانية حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات الرسمية.

المستندات المطلوبة للحج المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يجب على المتقدم إصدار مشهد ضمان لكي يتمكن من التسجيل في حج الضمان الاجتماعي، ويحتاج مشهد الضمان إلى توفر التالي:

حياك الله، الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية, الذهاب الى أعلى الصفحة على اليسار ثم النقر على الاسم – إصدار مشهد ضماني- ثم يتم اختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي) ثم إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 21, 2024