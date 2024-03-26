“فرحة العيد” استعدوا للعروض! تخفيض 25% على الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية!

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر خطوة جديدة لتخفيض أسعار منتجات “كعك العيد” وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، تم طرح هذه المنتجات من خلال شبكة منافذ تابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25%.

أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر في المجمعات الاستهلاكية

علبة بسكويت نشادر: بسعر 150 جنيه.

كعك سادة: بسعر 150 جنيه.

كعك ملبن: بسعر 140 جنيه.

كعك مكسرات: بسعر 210 جنيه.

غريبة سادة: بسعر 160 جنيه للكيلو.

غريبة لوز: بسعر 200 جنيه.

بتي فور عادى: بسعر 170 جنيه.

بيتي فور لوكس: بسعر 200 جنيه.

بيتي فور سابليه: بسعر 200 جنيه.

كوكيز: بسعر 170 جنيه.

علبة كعك مشكل وزن 1 كيلو: بسعر 155 جنيه.

علبة وزن 2 كيلو: بسعر 315 جنيه.

علبة 3 كيلو: بسعر 480 جنيه

علبة 4 كيلو: بسعر 650 جنيه.

علبة 5 كيلو: بسعر 810 جنيهات.

أسعار كحك العيد الفاخر

تم إطلاق منتجات جديدة لموسم عيد الفطر، حيث تم طرح “كعك العيد الفاخر بالمكسرات” بعدة أوزان وأسعار مختلفة، يتضمن العرض ما يلي:

سعر علبة “شفاف” بالمكسرات كيلو ونصف 235 جنيه.

سعر علبة “كرتون” 2 كيلو بالمكسرات 310 جنيه.

علبة ثلاث كلوات بالمكسرات بسعر 485 جنيه.

علبة “كرتون” أربعة كيلو بالمكسرات بسعر 625 جنيه.

علبة “كرتون “خمسة كيلو بالمكسرات سعرها 800 جنيه.

طرح علبة كعك فاخر بالمكسرات سعر الكيلو 185 جنيه.

علبة 2 كيلو بالمكسرات سعرها 380 جنيه.

علبة ثلاث كلوات “كرتون” بالمكسرات بسعر 570 جنيه.

علبة “كرتون” أربعة كيلو بسعر 770 جنيه.

علبة خمسة كيلو فاخر بالمكسرات بسعر 945 جنيه.

علبة “شفاف” بالمكسرات وزنها خمسة كيلو بسعر 285 جنيه.

أسعار المنتجات الجديدة

بالإضافة إلى ذلك، تم طرح منتجات جديدة للمرة الأولى، وهي:

سعر نصف كيلو جلاش 25 جنيه.

سعر نصف كيلو سمبوسة 25 جنيه.

سعر نصف كيلو من الكنافة 25 جنيه.

سعر نصف كيلو قطايف 25 جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيض تكلفة المعيشة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مما يعزز الوعي الاقتصادي ويخفف الضغوط عن الأسر في فترة العيد.