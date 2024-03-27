سعر طن الحديد والأسمنت في السعودية اليوم + جدول أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تمثل مواد البناء والحديد عامل أساسي في المملكة العربية السعودية، لذلك يتساءل الكثيرون سعر طن الحديد والأسمنت غي السعودية اليوم تلو الأخر، ففي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية يتوقع الكثيرون لا سيما المستثمرون تغير مفاجئ لأسعار الحديد ومواد البناء، لذلك هم دائمون البحث عن أسعارها، والتي نبينها بشيء من التفاصيل في الأسطر التالية.

سعر طن الحديد والأسمنت في السعودية اليوم

شهد اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 في السُّعُودية أسعار الحديد والأسمنت طبقا للعديد من شركات الحديد والأسمنت الأشهر في السُّعُودية الأسعار التالية:

حديد سابك ب٢٦٦٨ريال.

حديد الراجحي ب٢٦٤٥ ريال.

حديد الاتفاق ب٢٦٣٣ريال.

حديد بن دعجم ب ٢٦٣٣ ريال.

حديد السد ب٢٦٢٥ ريال.

حديد عبد الكريم الراجحي ب٢٥٣٠ ريال.

الوطني ب٢٥٢٤ ريال.

أسمنت بورتلاندي عادي السعوديه 50 كجم 15.00 17.25 ريال.

أسمنت مقاوم نوع (V) السعوديه 50 كجم 18.97 ريال.

أسمنت مقاوم نوع (V) – أسمنت الرياض – 50 كجم 15.30 ريال.

أسمنت أساس “اس آر سي ” أسمنت مقاوم – الصفوة -50 كجم 16.67 ريال.

جدول أسعار الحديد في السعودية اليوم

سجل اليوم حديد سابك في المملكة العربية السعودية لأنواعه المختلفة الأسعار التالية:

نوع الحديد القطر الطول السعر (ر.س.) حديد تسليح 6 ملم 6 متر ٣٬٤٥٠٫٠٠ طن حديد تسليح 8 ملم 6 متر ٢٬٨٧٥٫٠٠ طن حديد تسليح 8 ملم 12 متر ٢٬٩٩٠٫٠٠ طن حديد تسليح 10 ملم 12 متر ٢٬٩٣٢٫٥٠ طن حديد تسليح سابك 10 ملم 12 متر ٣٬١٠٥٫٠٠ طن حديد تسليح سابك 12 ملم 12 متر ٢٬٧٠٢٫٥٠ طن حديد تسليح سابك 14 ملم 12 متر ٢٬٧٠٢٫٥٠ طن حديد تسليح سابك 16 ملم 12 متر ٢٬٧٠٢٫٥٠ طن حديد تسليح سابك 18 ملم 12 متر ٢٬٧٠٢٫٥٠ طن حديد تسليح سابك 20 ملم 12 متر ٢٬٧٠٢٫٥٠ طن حديد تسليح سابك 25 ملم 12 متر ٢٬٧٠٢٫٥٠ طن حديد تسليح سابك 32 ملم 12 متر ٢٬٧٠٢٫٥٠

سعر الحديد اليوم الراجحي

يعد حديد الراجحي الأشهر في المملكة العربية السُّعُودية والذي يسأل عليه العديد من السعودين ويتابعون سعره أول بأول، هذا وقد سجل اليوم حديد الراجحي سعر ٢٦٤٥ ريال للطن.

وبشكل عام من المتوقع أن تشهد أسعار الحديد في السُّعُودية استقرارًا نسبيًا خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع طفيف في بعض الأحيان، كما أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الأسمنت في السُّعُودية استقرارًا نسبيًا أيضا خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع طفيف في بعض الأحيان.