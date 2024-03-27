اقتصاد

سعر طن الحديد والأسمنت في السعودية اليوم + جدول أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر طن الحديد والأسمنت في السعودية اليوم + جدول أسعار الحديد في السعودية اليوم

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 4 ساعات
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جدول أسعار الحديد والأسمنت اليوم "جديد"
سعر طن الحديد والأسمنت في السعودية اليوم

تمثل مواد البناء والحديد عامل أساسي في المملكة العربية السعودية، لذلك يتساءل الكثيرون سعر طن الحديد والأسمنت غي السعودية اليوم تلو الأخر، ففي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية يتوقع الكثيرون لا سيما المستثمرون تغير مفاجئ لأسعار الحديد ومواد البناء، لذلك هم دائمون البحث عن أسعارها، والتي نبينها بشيء من التفاصيل في الأسطر التالية.

سعر طن الحديد والأسمنت في السعودية اليوم

شهد اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 في السُّعُودية أسعار الحديد والأسمنت طبقا للعديد من شركات الحديد والأسمنت الأشهر في السُّعُودية الأسعار التالية:

  • حديد سابك ب٢٦٦٨ريال.
  • حديد الراجحي ب٢٦٤٥ ريال.
  • حديد الاتفاق ب٢٦٣٣ريال.
  • حديد بن دعجم ب ٢٦٣٣ ريال.
  • حديد السد ب٢٦٢٥ ريال.
  • حديد عبد الكريم الراجحي ب٢٥٣٠ ريال.
  • الوطني ب٢٥٢٤ ريال.
  • أسمنت بورتلاندي عادي السعوديه 50 كجم 15.00  17.25 ريال.
  • أسمنت مقاوم نوع (V)  السعوديه 50 كجم 18.97 ريال.
  • أسمنت مقاوم نوع (V) – أسمنت الرياض – 50 كجم 15.30 ريال.
  • أسمنت أساس “اس آر سي ” أسمنت مقاوم – الصفوة -50 كجم  16.67 ريال.
جدول أسعار الحديد والأسمنت اليوم "جديد"
سعر طن الحديد والأسمنت في السعودية اليوم

جدول أسعار الحديد في السعودية اليوم

سجل اليوم حديد سابك في المملكة العربية السعودية لأنواعه المختلفة الأسعار التالية:

نوع الحديدالقطرالطولالسعر (ر.س.)
حديد تسليح6 ملم6 متر٣٬٤٥٠٫٠٠
طن حديد تسليح8 ملم6 متر٢٬٨٧٥٫٠٠
طن حديد تسليح8 ملم12 متر٢٬٩٩٠٫٠٠
طن حديد تسليح10 ملم12 متر٢٬٩٣٢٫٥٠
طن حديد تسليح سابك10 ملم12 متر٣٬١٠٥٫٠٠
طن حديد تسليح سابك12 ملم12 متر٢٬٧٠٢٫٥٠
طن حديد تسليح سابك14 ملم12 متر٢٬٧٠٢٫٥٠
طن حديد تسليح سابك16 ملم12 متر٢٬٧٠٢٫٥٠
طن حديد تسليح سابك18 ملم12 متر٢٬٧٠٢٫٥٠
طن حديد تسليح سابك20 ملم12 متر٢٬٧٠٢٫٥٠
طن حديد تسليح سابك25 ملم12 متر٢٬٧٠٢٫٥٠
طن حديد تسليح سابك32 ملم12 متر٢٬٧٠٢٫٥٠

سعر الحديد اليوم الراجحي

يعد حديد الراجحي الأشهر في المملكة العربية السُّعُودية والذي يسأل عليه العديد من السعودين ويتابعون سعره أول بأول، هذا وقد سجل اليوم حديد الراجحي سعر ٢٦٤٥ ريال للطن.

وبشكل عام من المتوقع أن تشهد أسعار الحديد في السُّعُودية استقرارًا نسبيًا خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع طفيف في بعض الأحيان، كما أنه  من المتوقع أن تشهد أسعار الأسمنت في السُّعُودية استقرارًا نسبيًا أيضا خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع طفيف في بعض الأحيان.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 4 ساعات
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