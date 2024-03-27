وزارة النقل توضح كم سعر تذاكر النقل الجماعي في السعودية 1445 || تعرف على الأسعار الجديدة

يبحث الكثيرون من المواطنين والميمين داخل المملكة العربية السعودية على أسعار تذاكر النقل الجماعي، حيث تمتاز المملكة بالعديد من شركات النقل الجماعي، والتي تقدم عروض وأسعار مميزة على التنقل بين مدن السعودية، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على شركات النقل العام في المملكة وأسعار التذاكر بين مدن المملكة، كما نذكر طريقة حجز رحلة من خلال شركة سابتكو.

سعر تذاكر النقل الجماعي الجديد في السعودية

تعرض شركة سابتكو لسعر تذاكر النقل الجماعي بين العديد من مدن السعودية، والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال الدخول على موقع الشركة أو الاتصال بها، لتأكيد موعد الرحلة وقيمة التَّذْكِرَة، حيث تتراوح تذاكر شركة سابتكو للتنقل بين مدن السعودية نحو من الأسعار التالية:

من الرياض إلى جدة 208 ريال.

من جدة إلى (تبوك) 225 ريال.

من مدينة الدمام إلى جدة 228 ريال إلى 295 ريال.

من مدينة الرياض إلى (تبوك) 283 ريال.

من الدمام إلى المدينة المنورة 133 ريال إلى 300 ريال.

من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 166 ريال.

من الرياض إلى المدينة المنورة 213 ريال.

ومن نجران إلى المدينة المنورة 285 ريال.

ومن نجران إلى الرياض 214 ريال.

شركات النقل الجماعي في السعودية

العديد من شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، ومن اشهر هذه الشركات شركة سابتكو، كما يوجد أيضا العديد غيرها من شركات النقل الجماعي المميزة والتي منها التالي:

PTC – شركة المواصلات العامة

CAMCO – شركة مترو العاصمة

SEITCO – الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل

DMS – شركة حلول التنقل الرقمي

SAT – شركة سابتكو السا للنقل

كيف اعرف مواعيد النقل الجماعي

يمكنك التواصل مع شركة سابتكو للاطلاع على مواعيد الرِّحْلات، وأسعار التذاكر، وذلك من خلال أحد الطرق التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة: www.saptco.com.sa.

الاتصال على الرقم الخاص بالشركة: 920000877.

كما يمكنك متابعة صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك والإنستغرام والاطلاع على أفضل ما تقدمه من عروض.