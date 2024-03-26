الاستعلام عن أهلية الضمان المطور || تأكد من أهلية الاستحقاق بعد التعديلات “الموارد البشرية”

يقدم الضمان المطور الدعم بناء على شروط ومعاير تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية لتحديد أهلية استحقاق الضمان المطور للمستفيدين من الضمان، لذلك يجب على المستفيدين من الضمان المطور أن يراجعوا هذه الشروط والتأكد من استحقاقهم لدعم الضمان قبل موعد النزول حتى لا يتسبب في إيقاف الدعم المقدم، كما يوفر البرنامَج حاسبة الضمان التي يمكن للمستفيد حساب قسمة الدع الخاص به من خلالها، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل ذلك.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

استعلم عن أهلية الاستحقاق لدم الضمان المطور الذي بات قريب النزول خلال أيام، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الضمان المطور. تسجيل الدخول إلى حساب الضمان بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو عن طريق حساب النفاذ الوطني. ادخل رمز التحقق، ومن ثم اضغط تأكيد التحقق. بعد الدخول على صفحة حسابك، اضغط عرض نتائج الأهلية. يعض لك أهلية الاستحقاق دفعة أبريل، كما يبين لك قيمة الدعم لهذا الشهر.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط لاستحقاق دعم الضمان المطور والتي تشتمل على التالي:

أن يكون المتقدم سعودي مقيمًا في المملكة. لا يسكن المستفيد احد\ دور الإيواء أو الرعاية الاجتماعية أو السجون. لا يتجاوز الدخل الطلي للأسرة الحد الأدنى المانع للضمان. لا يمتلك المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية. أن يكون المتقدم احد الفئات المستحقة للدعم. أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يوفر حساب الضمان الاجتماعي حسابة حساب الضمان الاجتماعي التي يمكنك من خلالها الاطلاع على أهلية الاستحقاق وقيمة الدعم في الضمان وذلك باتباع التالي:

الدخول على موقع الضمان المطور.

اضغط على حاسبة الضمان المطور.

يطلب منك إدخال بعض البيانات نحو رَقَم الهُوِيَّة وقيمة الدخل والتابعين ونحو ذلك.

اضغط احسب.

يعرض لك استحقاقك للدعم بحساب الحد الأدنى المانع من الضمان، وكذلك قيمة الدعم الشهري.

نوجه المستفيدين من أهمية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور قبل موعد نزول الدعم، وكذلك استخدام الحاسبة لمراجعة قيمة الدعم وأهلية الاستحقاق.