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رسميا الان.. حقيقة تبكير موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك
يهتم الكثير من كبار السن وأصحاب المعاشات، بمعرفة موعد صرف معاشات أبريل 2024 والذي تُقرر موعده كل شهر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات والتي أعلنت عن أن صرف معاشات أبريل 2024 سيكون في هذا الموعد وعلى النحو التالي، كما أوضحت أيضًا موقف معاشات شهر أبريل من الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي.
موعد صرف معاشات أبريل 2024
ووفقاً لما صرحت به، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات فإن موعد صرف معاشات أبريل 2024، سيكون يوم الاثنين الموافق 1 أبريل وذلك من خلال التوجه إلى أقرب ماكينة صرف آلي تابعة للبنوك أو للبريد، أو عن طريق المحفظة الإلكترونية و أفرع بنك ناصر المختلفة، وأيضًا من منافذ شركة فوري.
هل ستكون معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة أم لا؟
والسؤال الذي يدور في عقول أصحاب المعاشات الآن، هل سيكون معاش شهر أبريل لعام 2024 بالزيادة الجديدة أم لا؟
- ستكون معاشات أبريل 2024، بالزيادة الجديدة والتي أقرت الشهر الماضي بنسبة 15%
- أى بحد أقصى 1890 جنيه، زيادة على قيمة المعاش الأساسي.
- وقد بلغ عدد المُستفيدين من الزيادة الجديدة إلى، 11.5 مليون فرد.
- خصصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات، موقع خاص للاستعلام عن كل ما هو متعلق بأخبار المعاشات وهذا الموقع هو الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- يُذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات قررت في يناير 2024 رفع الحد الأدنى للمعاشات، ليصل إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، وكذلك أيضًا رفع الحد الأقصى للمعاشات ليصل إلى 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.