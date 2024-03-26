رسميا الان.. حقيقة تبكير موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

يهتم الكثير من كبار السن وأصحاب المعاشات، بمعرفة موعد صرف معاشات أبريل 2024 والذي تُقرر موعده كل شهر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات والتي أعلنت عن أن صرف معاشات أبريل 2024 سيكون في هذا الموعد وعلى النحو التالي، كما أوضحت أيضًا موقف معاشات شهر أبريل من الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

ووفقاً لما صرحت به، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات فإن موعد صرف معاشات أبريل 2024، سيكون يوم الاثنين الموافق 1 أبريل وذلك من خلال التوجه إلى أقرب ماكينة صرف آلي تابعة للبنوك أو للبريد، أو عن طريق المحفظة الإلكترونية و أفرع بنك ناصر المختلفة، وأيضًا من منافذ شركة فوري.

هل ستكون معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة أم لا؟

والسؤال الذي يدور في عقول أصحاب المعاشات الآن، هل سيكون معاش شهر أبريل لعام 2024 بالزيادة الجديدة أم لا؟