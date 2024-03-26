أخبار مصر
“سجّل واحصل على الدعم” التسجيل في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي لشهر أبريل عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
يرغب كثير من المواطنين في معرفة خطوات ورابط التسجيل في تكافل وكرامة 2024، حيث أن هذا البرنامج يقدم الدعم للفئات المحتاجة والأسر الفقيرة، ولهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان من خلال موقعها الرسمي عن رابط للتسجيل، وهذه الخدمة تهدف إلى التسهيل على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وسوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل.
التسجيل في تكافل وكرامة 2024
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة رابط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة عن طريق إدخال الرقم القومي، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة وزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم قم باختيار تبويب تسجيل الدخول.
- وقم بالنقر على خدمات تكافل وكرامة.
- بعد ذلك يقوم صاحب الطلب بكتابة جميع البيانات المطلوبة للتسجيل والاستفادة من دعم تكافل وكرامة.
- رفع جميع المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج، ومنها:
- نسخة من بطاقة التموين.
- شهادات الميلاد، وشهادات الزواج، وشهادات الطلاق إن وجد.
- القيد المدرسي للأطفال إن وجد.
- صورة من بطاقة الرقم القومي، وغيرها.
- النقر على أيقونة تسجيل الطلب.
- وبهذا تكون قد تمكنت من التسجيل، وينبغي أن تنتظر بعض الوقت حتى يتم مراجعة الطلب والتواصل معك.
شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2024
وضعت الحكومة المصرية وعلى وجه الأخص وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للمواطنين للتسجيل في تكافل وكرامة 2024، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المواطن الذي يرغب في الاستفادة من البرنامج أن يكون مصري مقيم في جمهورية مصر العربية.
- يجب أن لا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت، أو ان يكون تابع لأحد الهيئات الحكومية.
- عدم امتلاك أي سجلات تجارية أو أصول عقارية أو مالية بقيمة كبيرة.
- يجب أن لا يكون مقدم الطلب حاصلاً على أي أنواع دعم من جهات أخرى.