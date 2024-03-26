موعد عرض مسلسل كوبرا “محمد إمام” على قناة MBC مصر

يسعى عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن موعد عرض مسلسل كوبرا، الذي يشارك فيه الفنان محمد إمام الذي يعد من أشهر الفنانين المشاركين في الماراثون الرمضاني 2024، والذي من المقرر عرضه بداية من يوم 16 رمضان، يعود الفنان محمد إمام للمشاركة في الموسم الرمضاني بعد غياب استمر لعامين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل كوبرا ……

احداث مسلسل كوبرا

يهتم عدد كبير من عشاق الدراما المصرية التعرف على موعد عرض مسلسل كوبرا، الذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم على قناة MBC وتدور أحداث مسلسل كوبرا حول قصة حياة شاب يعمل في اصلاح السيارات في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، إلا أنه يتعرض للكثير من المواقف التي تكون في صراع بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا 2024

يضم مسلسل كوبرا عدد من نجوم وأبطال الدراما المصرية والمسلسل بطولة الفنان محمد إمام ومجدي كامل ومحمد ثروت، وأحمد فتحي ومحمود عبد المغني، محمود البزاوي وأحمد عبد المجيد أيمن عزب وصفاء الطوخي، والفنانة منة فضالي، والمسلسل من تأليف ـحمد محمود ومن إخراج أحمد شفيق.

موعد عرض مسلسل كوبرا على قناة MBC مصر

يُعرض مسلسل كوبرا للفنان محمد إمام على قناة MBC مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 صباحاً بتوقيت السعودية، على قناة MBC مصر 2، كما يمكنكم أيضاً متابعة المسلسل بدون فواصل أو إعلانات على منصة شاهد VIP.