“الموارد البشرية” رسميا تقديم موعد صرف حساب المواطن || متي موعد ايداع دفعة شهر أبريل

أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر الحسابات الرسمية لبرنامج حساب المواطن عن تقديم موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل، حيث سيتناسب موعد إيداع هذه الدفعة مع إجازة عيد الفطر المبارك، لذلك تم تقديم موعد إيداع دفعة أبريل، ومن المهم تأكد جميع المستفيدين من استحقاقهم للدعم قبل موعد نزوله، وكذلك الاطلاع على الشروط والتأكد من استكمالها أو تحديث بيناتهم لدى الحساب حتى لا يتوقف الدعم أو ينقص، ومن خلال الأسطر التالية نبين ذلك بوضوح.

تقديم موعد صرف حساب المواطن

أعلنت اليوم رسمي وزارة الموارد البشرية على الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن تقديم موعد الدعم للبرنامج، فمن المقرر أن برنامَج حساب المواطن يتم صرفه في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث يتوافق هذا الموعد مع إجازة عيد الفطر المبارك، لذلك تم تقديم موعد صرف الدعم إلى يوم 3 أبريل 2024.

نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع اول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن لتكون يوم الأربعاء 3 أبريل 2024م. pic.twitter.com/duAEhZikDy — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) March 25, 2024

شروط أهلية الاستحقاق دفعة شهر أبريل

يجب التأكد من شروط استحقاق الدعم الخاص بحساب المواطن للتأكد من أهليه الاستحقاق، لان بحدوث أي خطا في هذه الشروط يتطلب تقديم اعتراض وتحديث البيانات، ومن هذه الشروط التي يجب استكمالها لاستحقاق الدعم.

الإقامة الدائمة في المملكة.

عدم السكن في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة.

الدخل الشهر للمستفيد لا يتجاوز الحد الأدنى المانع من الدعم.

التأكد من أن التابعين لم يطرأ عليهم أي تغير مثل الاستقلال في السكن أو تجاوز السن المسجل لدى البرنامَج.

الاستعلام عن أهلية دفعة شهر أبريل

استعلم عن أهلية الاستحقاق للدفعة 77 لشهر أبريل من برنامَج حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

صدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/z9mCjq0sd1 — حساب المواطن (@citizenaccount) March 24, 2024

الدخول على موقع حساب المواطن. تسجيل الدخول على حسابك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على القوائم من أعلى الصفحة على اليسار. اختر دراسة الأهلية. يعرض لك حالة استحقاقك للدعم وانك مؤهل أو غ مؤهل.

من المهم التأكد من أهلية الاستحقاق واستكمال جميع شروط أهلية استحقاق حساب المواطن وذلك قبل موعد الصرف الذي تم تقديمه من قبل وزارة الموارد البشرية كما بنيا.