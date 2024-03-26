أسهل طريقة لعمل الفتة باللحمة في المنزل أحلى من المطاعم

تعتبر الفتة باللحمة من الأطباق العربية الشهيرة التي تجمع بين مكونات بسيطة وشهية لتقدم مزيجًا لا يقاوم من النكهات والقوام. وعلى الرغم من شيوعها في المطاعم، إلا أن تحضيرها في المنزل يضفي عليها لمسة خاصة من الدفء والحب. في هذا المقال، سنأخذكم في رحلة خطوة بخطوة لتحضير طبق فتة باللحمة في منزلك بأسهل طريقة ممكنة، لتستمتعوا بمذاقها الشهي الذي لا يقل عن المطاعم، بل ويفوقها في بعض الأحيان.

مكونات طريقة عمل الفتة باللحمة

للأرز:

كوبان من الأرز المصري

3 أكواب من الماء

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

للصلصة:

500 جرام من اللحم المفروم

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

كوب من عصير الطماطم

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ربع كوب من الماء

للخبز:

رغيف من الخبز العربي

زيت نباتي للقلي

للثومية:

كوب من اللبن الزبادي

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الملح

للتزيين:بقدونس مفروم ,صنوبر محمص

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى: تحضير الأرز

اغسل الأرز جيدًا وانقعه في الماء لمدة 30 دقيقة. في قدر على نار متوسطة، ضعي الزيت النباتي ثم أضيفي الأرز وقلبيه حتى يصبح شفافًا. أضيفي الماء والملح والكمون واتركي المزيج حتى يغلي. خففي النار وغطي القدر واتركي الأرز ينضج لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

الخطوة الثانية: تحضير الصلصة

في مقلاة على نار متوسطة، ضعي اللحم المفروم وقلبيه حتى يصبح بني اللون. أضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يذبل البصل. أضيفي معجون الطماطم وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة المطحونة وقلبي المكونات جيدًا. أضيفي ربع كوب من الماء واتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أو حتى تصبح سميكة.

الخطوة الثالثة: تحضير الخبز

قطعي الخبز العربي إلى مكعبات صغيرة. في مقلاة على نار متوسطة، ضعي كمية كافية من الزيت النباتي لقلي الخبز. اقلي مكعبات الخبز حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

الخطوة الرابعة: تحضير الثومية في وعاء، اخلطي اللبن الزبادي والثوم المهروس وعصير الليمون والملح حتى تحصلي على صلصة ناعمة.

الخطوة الخامسة: تجميع الفتة