هنا كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في كل المحافظات

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة حيث وفرت الحكومة العراقية الدعم اللازم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية لذلك ينتظره بفارغ الصبرويمكنكم الآن الاطلاع على القائمة الكاملة للمستفيدين من الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

هناك العديد من الشروط لكي تصبح ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهي:

يجب على المتقدم أن يكون مواطنًا عراقيًا، وأن يكون مقيمًا دائمًا في البلاد.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أية معاشات تأمين اجتماعي.

ألايكون لدى المتقدم وظيفة حكومية توفر دخلاً عاليًا.

يجب أن يكون المتقدم أيضا من ذوي الدخل المحدود.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

يفضل تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة منصة مظلتي.

اخترأيضا برنامج الرعاية الاجتماعية بعد الوصول إلى المنصة.

حدد قائمة المستفيدين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 واختر الوجبة السابعة.

قم بتحديد أيضا اسم المحافظة التي تتبع لها.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.

انقر على زر “استعلام” للحصول على كشوف المشمولين.

انتظر أيضا بضع ثوانٍ حتى تظهر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على الشاشة.

بعد ظهور القائمة، قم بتحميل أيضا الكشوفات بصيغة PDF.

ابحث عن اسمك بين الأسماء المدرجة في الكشوفات لتتأكد من مشموليتك بالرعاية الاجتماعية.

ومن خلال اتباع تلك الخطوات سوف تتمكن من التحقق من قبولك ببرنامج الرعاية الاجتماعية التي توافرها دولة العراق للمواطنين الأكثر احتياجا.

من المقرر أن تقوم وزارة العمل العراقية بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد الصرف لاحقا ليتم الصرف عبر القنوات الرسمية للمستحقين.