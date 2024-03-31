“وزارة المالية 100.0000 دينار“ حقيقة تأجيل موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالعراق mof.gov.iq.. الصرف بكرة ولا لا؟

قامت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين والذي يعتبر واحد من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الدولة للمتقاعدين وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها ومساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم والغرض من ذلك هو توفير حياة أفضل لهم، وكشفت بعض الأخبار أنه من المتوقع تأجيل توزيع رواتب المتقاعدين بالنسبة لشهر أبريل 2024 وذلك بسبب عدم وصول التمويل الخاص بالرواتب للمصارف من قبل الجهات المعنية، كما أكد المصدر أنه لا يوجد أي عيدية للمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف تلك الرواتب وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية. من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على خانة الخدمات الإلكترونية. ثم يرجى النقر على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة. أخيرا بمجرد الضغط على كلمة استعلام سوف تظهر لك استمارة تضم جميع البيانات حول الراتب.

ما هي شروط التسجيل في رواتب المتقاعدين في العراق؟

قامت وزارة المالية العراقية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على رواتب المتقاعدين والتي تتمثل في:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

يشترط أن يكون يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يتعدى المليون دينار.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم إضافة زيادة على رواتب المتقاعدين بقيمة تصل حتى 100.000 دينار عراقي ولكن يجب العلم أن الزيادة لا تشمل الأشخاص الذين رواتبهم مليون دينار فيما أكثر، وبناء على ذلك سوف يكون الحد الأدنى الرواتب هو 600 ألف دينار وحتى مليون دينار.