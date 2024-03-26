وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام jobs.caoa.gov.eg “نقول مبروك ولا حاول مرة أخرى”

أعلن الفترة السابقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عدد من الوظائف المتاحة لحاملي المؤهلات العليا من مختلف الكليات والجامعات، حيث وظائف البريد المصري ووظائف التربية والتعليم والأوقاف والجامعات ووزارة العدل ووظائف أخرى كثيرة، وذلك بمختلف التخصصات، وبعد فترة نجد المتقدمين يتساءلون عن رابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام، وذلك كي يستعلموا عن الطلب الخاص بهم وهل تم قبولهم بالوظائف بشكل مبدئي أم لا.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام

يُتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من الوظائف لحملة المؤهلات العليا، وبعد إتاحة التقديم على تِلك الوظائف، يمنحك الجهاز رقم طلب، والذي من خلاله يمكن الاستعلام عن نتيجة قبولك المبدئي أو لا في الوظائف المطلوبة، وفي حال إن تم إتاحة الاستعلام عن الوظائف، عليك أن تتبع خطوات تأتي على هذا الترتيب:

التوجه إلى موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. اختيار قائمة استعلام من القوائم بالأعلى.

أضف الرقم القومي الخاص بك، وبجانبه أيضًا أدخل رقم الطلب الخاص بك.

انقر على زر “استعلام” الخطوة الأخيرة.

وبعد إعلان النتيجة والتأكد من أن المسابقة الخاصة بك، يمكن الاستعلام عنها، سيظهر لك موعد بالامتحان إن تم قبولك، بينما في حالة عدم قبولك، سيظهر لك حاول مرة أخرى، أما إن لم تكن عملية الاستعلام متاحة بالأساس، سوف يظهر لك جاري فرز أوراقك.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وضحنا لكم رابط وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام، وبالنسبة للوظائف المتاحة الآن، فهي كما يلي: