هتبني أرضك.. قانون البناء الجديدة 2024 في القري والمدن والرسوم والمستندات لتراخيص البناء

وضحت وزارة التمية المحلية قانون البناء الجديد 2024 تسهيلاً على المواطنين بناء أراضيهم وعمل التصريح عن طريق تقديم طلب وسداد المبلغ المطلوب بقيمة 2000 جنية للموافقه على معاينة الأرض 700 جنية للتصاريح الهندسي، كما يجب سداد الرسوم الخاصة بالتأمين الاجتماعي لتكن قيمتها 2.5 % فيمكن زياده أو نقصان رسوم بناء المبنى.

قانون البناء الجديد 2024

قانون البناء الجديد يعد من أهم القوانين التي تم إعلانها من قبل الحكومة التي تعاونت مع مجلس النواب في عام 2024، حيث أكد مصدر موثوق من “وزارة التنمية المحلية” أن قانون البناء المسجل برقم 119 لسنة 2008 لم يتماشى مع وقتنا الحالي الذي يشهد تطورات عديدة، فلا بد من وجود قانون جديد يتماشى مع التحديثات الراهنة حيث يتضمن القانون اشتراطات البناء لكل من القرى والمدن وتوابعها؛ للحد من افتعال مخالفات.

كما أعلنت على وجود ترخيص للمباني بشكل واضح لتفادي السلبيات، التي ترك آترها قانون البناء القديم، ومعالجةبمجموعة من اشتراطات البناء حيث يقوم القانون على الحفاظ على الآراضي الزراعية ورجوع المظهر الجمالي والحضاري للميادين والشوارع، وأعلنت الوزارة عن وجود مستندات لأتمام عملية ترخيص البناء.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء

لا بد من معرفة المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء بعدما تم الإعلان عن القانون الجديد لترخيص البناء من قبل الحكومة المصرية وهي كالآتي: