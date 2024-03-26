“الدهب طالع في العالي“ سعر الذهب اليوم في العراق.. عيار 21 بكام ؟

اسعار الذهب في الآونة الأخيرة كانت متغيرة بشكل ملحوظ مما جعل الكثير من المواطنين يقوموا بمتابعة أسعار الذهب، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يوجد ارتفاع بسيط في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 26 من آذار 2024، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا سعر الذهب اليوم في العراق.

سعر الذهب اليوم في العراق

وفقا لما أعلنت عنه الأخبار أن أسعار الذهب اليوم داخل أسواق الجملة ببغداد كالتالي:

سجل سعر بيع جرام الذهب التركي والخليجي والأوروبي عيار 21 446.000 دينار عراقي، بينما وصل سعر الشراء حتى 442.000 دينار.

وصل سعر جرام بيع الذهب العراقي عيار 21 حتى 416.000 دينار عراقي، بينما سجل سعر الجرام شراء 412 ألف دينار.

سجل سعر بيع جرام الذهب الخليجي عيار 21 داخل متاجر الصاغة 445 ألف دينار عراقي.

يتراوح سعر بيع جرام الذهب العراقي عيار 21 داخل محلات الصاغة ما بين 415 ألف وحتى 425 ألف دينار عراقي.

الجدير بالذكر أنه وفقا لما أوضحته المصادر الإخبارية أن دولة العراق تقوم بإستيراد ما يقارب نحو 7.5 طن من الذهب في الشهر ويتم دفع رسوم جمركية قدرها 250 دولار أمريكي لكل كيلوجرام، ومع الهبوط التي تشده العملة أصبح الإقبال على شراء الذهب الأصفر كبير مما جعل الجميع يحذر من شراء الذهب المزيف.

توقعات حول سعر الذهب في الفترة القادمة

يرى بعض الخبراء المتخصصين أنه من المقرر أن يشهد الذهب ارتفاع ملحوظ في الفترة القادمة وسوف يترتب عليه تباطؤ في الاقتصاد العالمي مما يجعل البنوك المركزية تتجه إلى شراء الكثير من الذهب.