“لمشاهدة مباراة العراق والأردن“ استقبل تردد قناة العراقية الرياضية لمتابعة أقوى المباريات بجودة عالية

يتساءل عدد كبير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة العراقية الرياضية والتي من المقرر أن يبث من خلالها واحدة من أقوى المباريات في بطولة غرب آسيا لعام والتي سوف تكون ما بين كل من المنتخب العراقي والأردني، والجدير بالذكر أن المنتخب الأردني خسر هدفين مقابل هدف أمام المنتخب السعودي ولكنه ثبت وجوده في عندما فاز أمام تايلاند وحقق 3 أهداف، ومن جهة أخرى يجب العلم أن المنتخب العراقي في البداية تم هزيمته أمام استراليا ولكنه سرعان ما استعاد قوته مرة أخرى عندما فاز أمام الإمارات مقابل 4 اهداف، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة العراقية الرياضية

يمكنك الآن تثبيت القناة بكل سهولة ومتابعة المباراة بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12563.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة العراقية الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات

قم باستقبال القناة الآن وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 10850.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC EXTRA 3 HD

وهي واحدة من القنوات التي من المقرر أن تقوم ببث المباراة ويمكنك تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي:

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

موعد عرض مباراة العراق والأردن

من المقرر أن يتم بث المباراة يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مارس 2024 وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت العراق والأردن، يجب العلم أن المباراة سوف تكون على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.