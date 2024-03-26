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“فعل الكلمات السرية واستمتع بالميزات الإضافية”.. جميع شفرات لعبة Red Dead Redemption 2 ريد ديد ريدمبشن 2

شفرات وكلمات السر في لعبة "ريد ديد ريدمبشن 2"

صورة د. فاطمة سيد د. فاطمة سيدمنذ 6 ساعات
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"فعل الكلمات السرية واستمتع بالميزات الإضافية".. جميع شفرات لعبة Red Dead Redemption 2 ريد ديد ريدمبشن 2
"فعل الكلمات السرية واستمتع بالميزات الإضافية".. جميع شفرات لعبة Red Dead Redemption 2 ريد ديد ريدمبشن 2

تعد لعبة “ريد ديد ريدمبشن 2” واحدة من أشهر الألعاب التي اكتسبت شهرة واسعة، حيث تتميز هذه اللعبة بمغامراتها الشيقة التي تأسر اللاعبين، مما جعلها محط اهتمام الكثيرين من عشاق الألعاب، وفي هذا المقال من خلال موقع البديل، سنقدم لكم قائمة بجميع شفرات وكلمات السر في لعبة “ريد ديد ريدمبشن 2″، فتابعونا.

شفرات وكلمات السر للعبة ريد ديد ريدمبشن 2

باستخدامك لهذه الشفرات سوف تستمع بكل الميزات الإضافية في لعبة ريد ديد ريدمبشن 2، والكلمات السرية هي:

الشفرة/الكلمة السريةالفائدة
Greed is now a virtueتضيف 500 دولار للاعب.
Keep your dreams lightلإنشاء عربة.
Would you be happier as a clownلتصنيع عربة السيرك.
You seek more than the world offersلتحصين الصحة والطاقة والقدرة.
The lucky be strong evermoreللاستعانة بشريط طاقة لا نهائي.
Abundance is the dullest desireذخيرة لا نهاية.
Greed is American Virtueالأسلحة الثقيلة.
Death is silenceالأسلحة الصامتة.
All is vanityاختيار الأزياء المناسبة لك.
Eat of Knowledgeتعلم جميع الوصفات.
All is balanceإعادة ضبط مقياس الشرف.
You want everyone to go awayمسح جميع ملاحقات وجميع المدن على الخريطة.
You want punishmentزيادة المستوى.
You want something newللحصول على حصان عشوائي.
Would you be happier as a clown?أصنع عربية سيرك.
Run! Run! Run!جلب حصان سباق.
You flourish before you dieلضبط إعدادات الصحة.

خطوات تفعيل كلمات السر في لعبة ريد ديد ريدمبشن 2

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك تفعيل الكلمات السرية في لعبة ريد ديد ريدمبشن 2 والاستمتاع بالمميزات الإضافية التي تقدمها، وهي:

  1. أثناء اللعب، انتقل إلى قائمة “الإعدادات”.
  2. بمجرد دخولك إلى القائمة السابقة، اضغط على زر المثلث في جهاز البلايستيشن أو زر “V” على لوحة المفاتيح.
  3. ستظهر قائمة بجميع الخصائص التي يمكن تفعيلها.
  4. اختر مكان إدخال الكلمة السرية.
  5. قم بإدخال الكلمة السرية.
  6. بعد ذلك، ستظهر لك رسالة تؤكد تفعيل الكلمة السرية.
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صورة د. فاطمة سيد د. فاطمة سيدمنذ 6 ساعات
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