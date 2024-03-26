“فعل الكلمات السرية واستمتع بالميزات الإضافية”.. جميع شفرات لعبة Red Dead Redemption 2 ريد ديد ريدمبشن 2

تعد لعبة “ريد ديد ريدمبشن 2” واحدة من أشهر الألعاب التي اكتسبت شهرة واسعة، حيث تتميز هذه اللعبة بمغامراتها الشيقة التي تأسر اللاعبين، مما جعلها محط اهتمام الكثيرين من عشاق الألعاب، وفي هذا المقال من خلال موقع البديل، سنقدم لكم قائمة بجميع شفرات وكلمات السر في لعبة “ريد ديد ريدمبشن 2″، فتابعونا.

شفرات وكلمات السر للعبة ريد ديد ريدمبشن 2

باستخدامك لهذه الشفرات سوف تستمع بكل الميزات الإضافية في لعبة ريد ديد ريدمبشن 2، والكلمات السرية هي:

الشفرة/الكلمة السرية الفائدة Greed is now a virtue تضيف 500 دولار للاعب. Keep your dreams light لإنشاء عربة. Would you be happier as a clown لتصنيع عربة السيرك. You seek more than the world offers لتحصين الصحة والطاقة والقدرة. The lucky be strong evermore للاستعانة بشريط طاقة لا نهائي. Abundance is the dullest desire ذخيرة لا نهاية. Greed is American Virtue الأسلحة الثقيلة. Death is silence الأسلحة الصامتة. All is vanity اختيار الأزياء المناسبة لك. Eat of Knowledge تعلم جميع الوصفات. All is balance إعادة ضبط مقياس الشرف. You want everyone to go away مسح جميع ملاحقات وجميع المدن على الخريطة. You want punishment زيادة المستوى. You want something new للحصول على حصان عشوائي. Would you be happier as a clown? أصنع عربية سيرك. Run! Run! Run! جلب حصان سباق. You flourish before you die لضبط إعدادات الصحة.

خطوات تفعيل كلمات السر في لعبة ريد ديد ريدمبشن 2

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك تفعيل الكلمات السرية في لعبة ريد ديد ريدمبشن 2 والاستمتاع بالمميزات الإضافية التي تقدمها، وهي: