طبخ
“كحك العيد وسر قوامه الناعم” طريقة عمل كحك العيد بالكيلو خطوة بخطوة مثل الجاهز 2024
طريقة عمل كحك العيد، الجدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك أوشك على الأنتهاء واقترب عيد الفطر المبارك مما كثرة التساؤولات حول طريقة عمل كحك العيد لتعدد طرق عملها سواء كحك سادة أو كحك ذات حشو، فسوف نوضح لكي أفضل طريقة لعمله، تابعينا.
طريقة عمل كحك العيد
تعددت طريقة عمل كحك العيد في الوطن العربي، فسنوضح لكمي أفضل طريقة لعمله فيجب عليكي إحضار المكونات الآتية:
- كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالكحك.
- نصف كيلو من السمن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من الحليب.
- رشة ملح صغيرة.
- 2 ملعقة كبار من السمسم الأبيض.
- 2 ملعقة كبار من رائحة كحك
طريقة تحضير كحك العيد
لا بد من إتباع الخطوات الآتية لتحضيره الكحك بطريقة مثالية:
- قوم بتسخين السمنة على النار الهادئة حتى تصل إلى الغليان ورفعها.
- ضيفي الخميرة في نصف كوب من الحليب مع السكر واخطليهم معاً ويترك جانباً.
- قومي بوضع الدقيق في وعاء كبير مع إضافة رشة الملح ورائحة الكحك والسمسم ونبدأ في تقليب المكونات.
- اعملي حفرة بمنتصف وعاء الدقيق وإضافة السمنة الساخنة حتى يحدث فوران.
- قلبي جميع المقادير بملعقة كبيرة حتى لا تسبب احتراق ليدك حتى تغلغل السمنة والدقيق.
- بعدما يهدأ العجين نقوم ببث الكحك باستخدام يدك حتى يفرك الدقيق في السمنة.
- استمري بهذه الخطوة مدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تحصلي على دقيق ناعم.
- قومي باضافة خليط الخميرة مع ضم مقادير العجينة مع بعضها ومن ثم تغليفها جيداً.
- نرك العجينة لمدة 10 دقائق حتى ترتاح ونستطيع تشكليها.
- نبدأ في رص الكحك بالصاج وإضافته في فرن ساخن 180 درجة فيما بين 10 إلى 15 دقيقة.