“كحك العيد وسر قوامه الناعم” طريقة عمل كحك العيد بالكيلو خطوة بخطوة مثل الجاهز 2024

طريقة عمل كحك العيد، الجدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك أوشك على الأنتهاء واقترب عيد الفطر المبارك مما كثرة التساؤولات حول طريقة عمل كحك العيد لتعدد طرق عملها سواء كحك سادة أو كحك ذات حشو، فسوف نوضح لكي أفضل طريقة لعمله، تابعينا.

طريقة عمل كحك العيد تعددت طريقة عمل كحك العيد في الوطن العربي، فسنوضح لكمي أفضل طريقة لعمله فيجب عليكي إحضار المكونات الآتية:

كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالكحك.

نصف كيلو من السمن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الحليب.

رشة ملح صغيرة.

2 ملعقة كبار من السمسم الأبيض.

2 ملعقة كبار من رائحة كحك

طريقة تحضير كحك العيد

لا بد من إتباع الخطوات الآتية لتحضيره الكحك بطريقة مثالية: