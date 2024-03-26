بالخطوات.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من مظلتي

تتجه عمليات البحث الأخيرة في العراق نحو معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قرب طرح الوجبة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار مبادرة الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية للأسر في ظل الظروف المالية الراهنة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الخدمات التي تُقدمها الحكومة العراقية سنويًا لمساعدة المواطنين في تحقيق آمالهم ومواجهة التحديات المعيشية، وسنتعرف من خلال هذا المقال عبر موقع البديل على أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة وشروط الاستفادة منها، فتابعونا.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

يتجه العديد من المواطنين إلى البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، وتُعتبر الرعاية الاجتماعية واحدة من الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لفئات كبيرة من المواطنين، ومن بين الأشخاص المستحقين للدعم: أصحاب الدخل المحدود، الأرامل، الأسر ذات الوضع المادي الضعيف، والمتقاعدين والمطلقات، وللاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي. اختر خيار “الرعاية الاجتماعية”. انتقل إلى خيار الوجبة السابعة. أدخل اسم المنطقة التي تقطن فيها واملأ المعلومات المطلوبة بدقة. انقر على زر الاستعلام للتحقق من الأسماء المؤهلة. يُمكنك تنزيل قوائم المستحقين على الخدمات الاجتماعية بعد ذلك.

ما شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2024؟

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق، هي كما يلي: