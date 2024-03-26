وحش الكون بتصميم عصري هاتف Oppo A97 أهم مواصفات هاتف أوبو الجديد

شركة أوبو تقوم من وقت إلى أخر بعرض بعض الهواتف الذكية والمميزة التي يبحث عنها ملايين المستخدمين ليكون هاتف Oppo A97 من أبرز الهواتف الذكية التي تم إطلاقه مؤخرًا، إضافة إلى أن الهاتف يتميز بتوافر بعض الأنواع الذكية إلى جانب شكلة الأنسيابي المميز، والسعر الإقتصادي ولذا سنوضح لكم مواصفات الهاتف الجديدة، وفي السطور التالية نكشف لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالهاتف الجديد من شركة أبو، لكي يتعرف عليها الجميع.

مواصفات هاتف Oppo A97 الجديد

تتمثل أهم مواصفات هاتف Oppo A97، وفقًا لما نص على الأتي:-

هاتف Oppo A97 يكون بمعالج مزود بمعالج من النوع snapdragon 695 5G.

الهاتف مزوج بـ 2 كاميرا خلفية وأمامية تصل دقة الأولى إلى 48 ميجا والثانية 2 ميجا.

حجم شاشة هاتف Oppo A97 يكون 6.6 بوصة.

هاتف Oppo A97 يعمل بنظام الأندرويد 12.

بطارية هاتف Oppo A97 تبلغ سعتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة الواحدة.

ما هي عيوب هاتف Oppo A97؟

بعد أن ذكرنا لكم مواصفات هاتف Oppo A97 يمكنك الأن التعرف على بعض العيوب الخاصة بالهاتف، ومن بينها التالي:-