“رسميًا”.. موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024م بالزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، والتي قد بدأ صرفها لأول مرة خلال شهر مارس بنسبة 15% من قيمة المعاش وبحد أقصى 1890 جنيهًا، والتي يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وفي هذا المقال عبر موقه البديل سوف نستعرض لكم موعد صرف معاشات شهر إبريل لعام 2024 في مصر فتابعونا.

موعد صرف معاشات شهر إبريل لعام 2024

من المقرر صرف معاشات شهر أبريل بداية من يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024، وذلك وفقًا للإعلان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، كما سيتم صرف تلك المعاشات بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تبلغ الزيادة نسبة 15%، وقد تم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر مارس الجاري، وتأتي هذه الزيادة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الموجة الحالية لارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد.

خطوات الاستعلام عن معاشات إبريل 2024

يمكن للمواطنين الاستعلام عن كافة تفاصيل معاشاتهم وتفاصيل الزيادة الجديدة لشهر أبريل 2024 عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. انقر على أيقونة “صاحب المعاش”. انقر على خيار “بدء الخدمة”. أدخل المعلومات الأساسية المطلوبة في سجل المعاشات الخاص بك. أدخل الرقم القومي في الحقل المخصص له. انقر على زر “استعلام”. سيتم عرض المعلومات الأساسية لصاحب المعاش.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الحصول على معلوماتك المتعلقة بمعاشاتك وتفاصيل الزيادة الجديدة بسهولة ويسر.