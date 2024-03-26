“العيد فرحة”.. أجمل كلمات وعبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك 2024م
يُحرص الكثير من المسلمين على التسارع في إرسال عبارات التهاني والمعايدات للأهل والأصدقاء، حيث تُعتبر من أهم عادات الاحتفال بالعيد، ولقد شهدت محركات البحث على شبكات الإنترنت، وكذلك جميع مواقع السوشيال ميديا، السؤال عن أجمل كلمات وعبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك 2024، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم أرق هذه العبارات فتابعونا.
أرق عبارات التهنئة بعيد الفطر 2024
يجدر الإشارة إلى أنه قد أعلن معهد البحوث الفلكية أنه من المقرر أن يأتي عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر إبريل، وفيما يلي بعض من أجمل عبارات التهاني بالعيد:
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.
كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأطيب التهاني وأحر التمنيات لكم بدوام الصحة والسعادة والتقدم.
عيد سعيد وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وبأفضل حال.
بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، وكل عام وأنتم بألف خير.
عبارات قصيرة للتهاني بعيد الفطر 2024م
تُقدم هذه العبارات لتعبّر عن الفرح والسرور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتعبر عن التمنيات الطيبة بالصحة والسعادة والرخاء للجميع، ومن العبارات القصيرة التي تستخدم في التهنئة:
- كل عام وأنتم بألف خير، وعساكم من عواده ومن العائدين الى الله بالطاعات.
- أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.
- بهذه المناسبة المباركة، أتمنى لكم دوام السعادة والفرح، وأن ينعم عليكم الله بالنجاح والتوفيق في كل ما تقومون به.
- بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم أياماً مليئة بالسعادة والهناء، وأن تكونوا دائماً بأفضل حال.