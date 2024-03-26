“بيتك ومطرحك” تردد قناة ام بي سي مصر نايل سات لبرامج ومسلسلات رمضان 2024

متابعي شاشة التلفاز في جمهورية مصر العربية يبحثون الآن عن تردد قناة ام بي سي مصر، والتي قناة من ضمن القنوات التي تعرض عدد من المسلسلات والبرامج المصرية على شاشتها، ورغم إطلاقها من فترة ليست ببعيدة، إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح بالغ ولها جمهور عريق من جمهورية مصر العربية ومختلف أنحاء الوطن العربي، ونذكر لكم التردد الخاص بالقناة عبر تقرير اليوم، فتابعوا.

تردد قناة ام بي سي مصر

إم بي سي هي قناة لتابعة لمجموعة قنوات إم بي سي مصر، وشعار القناة “بيتك ومطرحك” وقد تم تأسيسها في 17 أكتوبر من عام 2012 المنصرم، وتتخصص القناة في عرض باقة من الأفلام والبرامج المصرية على شاشتها، وتتنوع البرامج ما بين السياسية والاجتماعية والنسائية، وما يُميز القناة في الوقت الحالي هو برنامج رامز جاب من الآخر، وتأتي ترددات القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة:12015.

استقطاب: رأسي.

معدل الرمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.

استقطاب: رأسي.

ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف اضيف قناة ام بي سي؟

وضحنا لكم كم تردد قناة ام بي سي 1؟ وبالنسبة لإضافة القناة على الجهاز، فعلي المشاهد اتباع الخطوات التالية:

الأولى هي الانتقال لقائمة الترددات من خلال جهاز الاستقبال الخاص.

اختر إضافة قناة جديدة وأدخل التردد الخاص بالقناة.

انقر على بحث وتظهر لك القناة.

بعدها يمكن اختيار القناة وحفظها على جهازك.

مع العلم أنه يمكنك متابعة البرامج والمسلسلات على شاشة القناة، سواء عند المرة الأولى أو في الإعادة في اليوم التالي.