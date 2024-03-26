كشوف PDF.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لم تقوم وزارة العمل حتى الآن باعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي ينتظرها الالاف من الفقراء الذين قدموا طلبات للاستفادة من راتب هيئة الرعاية الاجتماعية الذي يمكنهم من شراء ما يريدون من احتياجات ومستلزمات، واليكم طريقة تحميل كشوف المشمولين.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية قريبا، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير المبالغ المالية اللازمة لصرف تلك الدفعة، على أن يتم تحديد قيمة المبلغ وفقا لعدد أفراد الاسرة، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم باختيار الدخول إلى برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

الآن قم باختيار اسم المحافظة التي تقطن بها وادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك بشكل كامل وصحيح.

فورا قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

انتظر بضع ثوان حتى تظهر أمامك على الشاشة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتحميل الكشوفات بصيغة pdf، وابحث عن اسمك من بين الأسماء بعد فتح الملفات.

شروط التسجيل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

والآن مع شروط التسجيل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 وتلك الشروط هي: