” جهز نفسك وزاكر الامتحانات على الأبواب” اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ادبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي يبحث عنه أولياء الأمور والطلاب عقب الإعلان عنه من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي حيث أعلن موضحاً أنه سوف تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل، وسوف تُعقد الامتحانات في المدارس داخل لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً، ومن خلال مقالنا سنطلعكم على جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة أدبي لعام ٢٠٢٤.

متى موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة أدبى؟

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عند وضعها لجدول امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة أن تتيح للطلاب فترة زمنية كافية للمراجعة بين كل مادة وأخرى من أجل إزالة القلق والتوتر للطلاب قبل البدء في الامتحانات، وبذلك فقد يكون جدول الامتحانات شعبة أدبي كالآتي:

اليوم المادة الاثنين ١٠ يونيو التربية الدينية التربية الوطنية الأربعاء ١٢ يونيو الاقتصاد الإحصاء السبت ٢٢ يونيو اللغة العربية الثلاثاء ٢٥ يونيو اللغة الأجنبية الثانية السبت ٢٩ يونيو التاريخ الثلاثاء ٢ يوليو اللغة الأجنبية الأولى السبت ٦ يوليو الجغرافيا الأربعاء ١٠ يوليو علم النفس والاجتماع الأربعاء ١٧ يوليو الفلسفة والمنطق

اخر قرارات امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

لقد أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قائمة على نظام الكتاب المفتوح Open book كما كان في العام الماضي، وقد أكد في حديثه أنه سوف يستلم كل طالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة من أجل التسهيل عليهم وعند نهاية الامتحان يسلمه الطالب لملاحظ اللجنة وهذا كان اخر القرارات التي صدرت بشأن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.