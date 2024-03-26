يا لولو يا لولو فين الكبير.. نزل تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 على النايل سات وعربسات

تعتبر قناة وناسة أطفال من أكثر القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية، نظرًا للمحتوى الترفيهي المميز التي تقوم القناة بإذاعته على مدار اليوم، مما عملت على جذب ملايين الأطفال وأصبحت الرائدة في تقديمها لمثل هذه المحتويات المميزة، ويمكنك استقبال قناة وناسة على العرب سات والنايل سات بكل سهولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2024 النايل سات

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد: 11470.

بينما معامل الترميز: 27500.

استقطاب قناة وناسة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

تردد قناة وناسة أطفال عربسات

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة ناسة أطفال على العرب سات كما في المعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة وناسة العرب سات.

التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11270.

معامل الترميز لقناة وناسة أطفال يكون 27500.

معامل تصحيح الأخطاء على 3/4.

كيف استقبل قناة وناسة على النايل سات وعربسات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-