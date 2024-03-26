“زيادة 100 ألف دينار عراقي” وزارة المالية العراقية تُعلن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، أعلنت الحكومة العراقية عن الموعد المقرر لصرف رواتب المتقاعدين بالإضافة إلى وضع خطوات الاستعلام عن الراتب لمعرفة نزول زيادة على الراتب أم لا، وذلك بعدما تتطابق كافة الشروط بالمواطن.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

صرحت الجهات المسؤولة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل ليكن يوم الاثنين الموافق “1 أبريل 2024″، على أن يستمر صرف الرواتب حتى يوم “8 أبريل” كما قامت الوزارة بتأكيد زيادة تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار للأشخاص الذين يأخذون راتب أقل من مليون دينار.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن لجميع المواطنين المتقاعدين بالدولة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لمعرفة قيمتا والزياده المقرره لهم، وقد جاءت خطوات الاستعلام كالآتي:

اولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق. يتوجب عليك الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية. ستظهر امامك القائمة الرئيسية قم باختيار خانة “الاستعلام عن الراتب” ومن ثم انتقل إلى قائمة رواتب المتقاعدين. لا بد من إدخال جميع البيانات المطلوبة. كما يجب النقر على خانة الاستعلام التي تعرض جميع المعلومات المتعلقة بالراتب.

شروط الحصول على راتب التقاعد بالعراق

أكدت الحكومة العراقية عن وجود زيادة في رواتب التقاعد وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1445، فالجدير بالذكر أن الزياده ستصرف للمتاقعد عند توافق الشروط الآتية: