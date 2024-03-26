منصة مظلتي… رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024،تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وأشارت الوزارة خلال الصفحة الرسمية لها على الانترنت أنها استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أنها ام توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليها شروط الصرف وهي:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن برنامج الرعاية الاجتماعية متاح فقط للأسر الأولى بالرعاية والتي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وهي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال” .

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

أن يكون للمتقدم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة وغير قادر على سداد المصروفات المدرسبة.

وأخيراً ألا يكون المتقدم في إحد دور الرعاية أو مسجون .

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن اسماء المشمولين، وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم برفع باقي الكشوفات تباعاً ….