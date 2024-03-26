مسلسل شباب البومب 12..ثبتها الآن تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة حلقات المسلسل وجميع برامج القناة الفضائية

تقدم قناة روتانا خليجية باقة مميزة ومتنوعة تضم أشهر وأجمل البرامج والمسلسلات الدرامية الخليجية، وقد حظيت هذه القناة بمحبة وشعبية كبيرة من قبل المتابعين في الوطن العربي، لذلك تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة روتانا خليجية على الأقمار الصناعية، وسنذكر لكم في السطور القادمة تردد هذه القناة على الأقمار عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى طريقة تثبيت قناة روتانا خليجية على جهاز الاستقبال بكل سهولة حيث تقدم القناة حلقات مسلسل شباب البومب 12 طول شهر رمضان.

ما هي قناة روتانا خليجية على الأقمار الصناعية

تتميز قناة روتانا خليجية بعرض أفضل البرامج والمسلسلات المشهورة والمحبوبة من قبل المشاهدين، وتحرص القناة على بث هذا المحتوى بجودة عالية ووضوح للصورة والصوت، ويمكن استقبال قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال إدخال البيانات التي سوف نذكرها في المقال.

ضبط الآن تردد قناة روتانا خليجية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة روتانا خليجية: 11295.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

حدث تردد روتانا خليجية على قمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11843.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على القناة: ¾.

ما هي طريقة ضبط تردد قناة روتانا خليجية