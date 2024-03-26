ميزة مذهلة على واتساب| جرب أخطر مميزات  WhatsApp بلوك من غير ما تفتح الرسال

تطبيق الواتساب من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي سهلة الإستخدام، حيث إن الشركة المسؤولة عن تطوير هذا التطبيق تقوم من وقت إلى أخر بإدخال بعض التحديثات والمميزات الهائلة التي تعزز تحكم المستخدم في إدارة رسائل البريد العشوائي المز عج، م ما تسمح هذه الميزات لأكثر من 2.5 مليار مستخدم بحظر الحسابات الوهمية والغير صحيحة وكذلك الحسابات الغريبة من شاشة القفل أو من قائمة الدردشة الرئيسية.

خاصية حظر الرسائل الغير مرغوبة

وأتاحت منصة المراسلة العالمية واتساب، خاصية أخرى مسبقًا تسمح لهم بالتخلص من جميع الحسابات المزعجة ومنع استقبال الرسائل من أصحابها، ولكن يجب القيام بفتح نافذة الدردشة الخاصة بالرقم الغير معروف وتفيعل هذا الخيار من قائمة الإعدادات، مما تُحقق هذه الميزة فائدة للجميع، وتسمح بحظر الرسائل غير المعروفة مباشرة من شاشة القفل وكذلك شريط الإشعارات، ولذا يتعين على الشخص المستخدم الاستفادة بكل هذه المميزات التي تجعل التطبيق أكثر فائدة وملائمة لجميع المستخدمين.

خطوات خظر حساب أخر

يمكنك القيام بحظر الرسائل الغير مرغوبة أو عمل أرشفة بريدية لها على الواتساب، وفقًا للخطوات الأتيه:-