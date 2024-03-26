أقوي هاتف سامسونج بـ 5000 جنيه برخص التراب .. كاميرا تحفة وامكانيات جبارة

أهم هاتف سامسونج بـ 5000 جنيه حيث يبحث الكثير من الناس عن الهواتف المحمولة ذات الأسعار المعقولة الآن بعد أن ارتفعت أسعار الهواتف الذكية في مصر، وبما أن هناك مجموعة متنوعة من الأجهزة المتاحة في السوق المصري والتي تقع تحت النطاق السعري 5000 جنيه، فسوف نحدد لك أفضل الخيارات في السطور التالية.

أفضل هاتف سامسونج بـ 5000 جنيه

يبدأ سعر هاتف سامسونج بـ 5000 جنيه ويحتوي الهاتف على شاشة PLS LCD بقياس 6.6 بوصة وبدقة 1080×2408 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، ويتضمن كاميرا بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 5 + 2 ميجابكسل و 13 ميجابكسل في المقدمة لالتقاط صور سيلفي.

هاتف سامسونج A14

يحتوي على وحدة المعالجة المركزية Dimensity 700، وذاكرة الوصول العشوائي 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير يمكن شحنها بسرعة باستخدام مصدر بقدرة 15 وات.

موبايل ريلمي نارزو 50A

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 2 + 2 ميجابكسل، كما يحتوي على شاشة PLS LCD بقياس 6.5 بوصة وبدقة 720 × 1600 بكسل،لالتقاط الصور لنفسه وويحتوي هاتف Realme Narzo 50A على معالج MediaTek Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير يمكن شحنها بسرعة بمصدر بقوة 18 وات.

موبايل أوبو A55

يبدأ سعر هاتف oppo A55 في السوق المصري من 5,100 جنيه مصري و يحتوي الهاتف على شاشة PLS LCD بقياس 6.51 بوصة وبدقة 720 × 1600 بكسل مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 2 + 2 ميجابكسل، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.