ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 16 …. ومواعيد عرضه على قناة mbc مصر

يترقب عدد كبير من المشاهدين التعرف على ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 16، الذي أصبح من أكثر البرامج التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة لما فيه من مواقف مضحكة، حيث استطاع الفنان رامز جلال أن يجمع الصغار والكبار أمام شاشات التلفاز حتى يتمكنوا من مشاهدة المقلب الجديد الذي قرر فيه أن يستقبل ضيوفه ويقوم بتنفيذ مقلبه وهو ينظر في أعين ضحاياه دون تردد.

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 16

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 16 ، هو العنوان الذي تصدر قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة ، إلا أن قناة mbc مصر اعتادت على الإعلان عن أسماء الضيوف قبل عرض الحلقة بساعة على الأقل، وذلك كنوع من أنواع التشويق والإثارة للمشاهدين، ويستضيف رامز جلال عدد كبير من نجوم الفن والرياصة والشخصيات العامة ومنهم الفنان أحمد السقا وباسم السمرا، والفنانة أيتن عامر وسمية الخشاب، ومحمد لطفي ومحمد شاهين، والفنان طارق لطفي ومحمد رياض وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الآخر 2024

يعرض برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 16 على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:15 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 07:15 مساء بتوقيت السعودية، وتعاد الحلقة على قناة mbc في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 بتوقيت السعودية، ويعرض البرنامج على منصة شاهد بعد عرضها على الشاشة بدون فواصل أو إعلانات .