رددها كثيرًا.. دعاء الصائم قبل الإفطار في شهر رمضان

زاد البحث منذ بداية شهر رمضان المبارك على دعاء الصائم قبل الإفطار 1445، حيث يهتم كل المسلمين في العالم بالإكثار من الدعاء طوال شهر رمضان خاصة قبل اﻹفطار لعلها تكون ساعة استجابة، فهناك الكثير من اﻷدعية المستجابة سنوضحها لكم في الفقرات التالية.

دعاء الصائم قبل اﻹفطار في رمضان

يعد الدعاء من أهم الأمور التي يجب على كل مسلم اﻹكثار منها خاصة في شهر رمضان المبارك، فهو شهر والتقرب من الله عز وجل الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، سنقدم لكم دعاء الصائم قبل الإفطار المستجاب وهو:

اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي.

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَة الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.

اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

اللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكوراً، وَذَنبي فيهِ مَغفُوراً، وَعَمَلي فيهِ مَقبُولًا، وَعَيْببي فيهِ مَستورًا.

أدعية شهر رمضان المبارك