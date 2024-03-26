شو صار عند الدكتور مع لولو..تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV لمتابعة جميع الأناشيد على الأقمار الصناعية 2024

قناة وناسة للأطفال هي واحدة من أبرز وأهم القنوات التي حققت شهرة كبيرة منذ بدايتها، وذلك لأن هذه القناة اختارت محتوى يناسب الأطفال ويزيد من قدراتهم العقلية ويطور مهاراتهم بشكل كبير، وهذا ما جعلها تنال إعجاب أولياء الأمور الذين يحرصون على إيجاد قنوات تبث محتوى آمن ومفيد لأطفالهم، وهناك العديد من عمليات البحث المتكررة من قبل الأهل للحصول على تردد قناة وناسة، وقد عملت إدارة هذه القناة المميزة على تحديث بيانات التردد بشكل مستمر لضمان جودة عالية في البث، ونذكر لكم اليوم في هذا المقال أحدث بيانات تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية.

تفاصيل تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية

تحظى قناة وناسة بإقبال واسع على متابعتها ومشاهدة محتواها من قبل الأطفال الصغار، الذين يرغبون بشكل كبير في متابعة شخصية لولو المفضلة لديهم، ويمكن للآباء والأمهات تثبيت تردد قناة وناسة من خلال كتابة بيانات التردد بشكل يدوي، وهذه البيانات هي كالآتي في مقال اليوم كما تقدم قناة وناسة المميزة محتوى يناسب كافة أعمار الأطفال، ويتميز هذا المحتوى بتقديم الفائدة والمتعة في وقتٍ واحد، لذلك فإن الأناشيد والأغاني الترفيهية والتربوية التي تبثها قناة وناسة نالت إعجاب الأهل والأطفال، ومن أحب الأناشيد التي تقدمها لولو إلى قلوب الأطفال الصغار نذكر لكم لوليات صغار، حرامي سرق لولو، لولو صارت شرطية، شو بيقولوا الحيوانات يا لولو، ميدو ضرب لولو، شو صار عند الدكتور يا لولو.

ثبث اليوم تردد قناة وناسة قمر النايل سات

تردد قناة وناسة هو: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط اليوم تردد قناة وناسة قمر عرب سات