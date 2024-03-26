“هتعرفي عن بنتك كل حاجة”…طريقة مراقبة تطبيق واتس اب الأطفال دون علمهم بطريقة مضمونة 100% ومجانًا

تزامنا مع ظهور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي بين كافة الأشخاص حول العالم، ارتفعت معدلات البحث من قبل الآباء والأمهات عن طريقة مراقبة تطبيق واتساب الأطفال دون علمهم، حيث من أبرز التطبيقات في وقتنا الحالي لدى الآباء والأبناء واتساب، من اجل تواصل الاباء مع الابناء، ولكن يرغب العديد من الآباء في مراقبة واتساب أبنائهم بصورة مجانية، بهدف حمايتهم من أضرار السوشيال واضرار التواصل مع الآخرين

طريقة مراقبة تطبيق واتساب اطفال دون علمهم

مع ظهور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهر العديد من الطرق لمراقبة تطبيق واتساب الأطفال دون علمهم، الذي يهدف إلى معرفة دردشات ومحادثات ابنائهم مع الآخرين، ومع اختلاف الرأي حول التجسس على أطفالهن، يوجد طريقة شرعية يمكن من خلالها مراقبة واتساب أبنائهم دون الحاجة للتطبيقات الاخرى الغير موثوقه، وهذه الطريقة من خلال استخدام واتساب ويب، وهذه الطريقة تمنحك المراقبة بطريقه مجانيه من خلال اتباع بعض من الخطوات.

طريقة فتح واتساب ويب

عند الرغبة في فتح واتساب ويب اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بالتوجه الى موقع واتساب ويب من هنا. بعدها يظهر لك رمز QR على شاشة جهاز الكمبيوتر. ثم قم بفتح تطبيق واتساب على الهاتف المحمول. ثم قم بالضغط على أيقونة خيارات، وقم بتحديد المزيد(:) في أعلى النافذة. ثم قم باختيار “واتساب ويب”. بعدها قم بمسح QR من على شاشة الكمبيوتر باستخدام الهاتف المحمول. سيفتح واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ما هي افضل برامج مراقبة تطبيق واتساب الأطفال دون علمهم؟

من أبرز البرامج المضمونة التي تمنح للآباء والأمهات مراقبة واتساب أطفالهم، برنامج” Kids Guard for WhatsApp“، حيث يتميز هذا البرنامج بمميزات متطورة حديثة تقوم بمراقبه التطبيق بصورة دقيقة، ومتابعة دردشه ومحادثة الابناء مع الآخرين ومعرفة كل حركه من خلال هذا التطبيق، بالاضافة الى ان هذا التطبيق يمكن تحميله على أجهزة أندرويد بصورة مجانيا.