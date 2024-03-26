أفضل أغاني طيور بيبي..استقبال الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 واتفرجوا على أحلى الأناشيد والأغاني

تمكنت قناة طيور الجنة من تحقيق نجاح كبير وشهرة واسعة منذ بدايتها، حيث نالت إعجاب عدد كبير جدًا من المتابعين في كافة البلدان العربية، كما استطاعت هذه القناة الرائعة من خلال المحتوى الآمن الذي تقدمه أن تكسب ثقة الآباء والأمهات الذين يبحثون عن قنوات تقدم برامج تساهم في تطوير مهارات الأطفال اللغوية والاجتماعية، حيث تقدم قناة طيور الجنة تشكيلة متنوعة ومميزة من الأغاني والأناشيد التي تجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه، وهذا ما جعل الأطفال يقبلون بشغف كبير على متابعة محتوى طيور الجنة التربوي والتعليمي، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن بيانات تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية.

استقبال الآن تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

تعرض قناة طيور الجنة العديد من الأغاني والأناشيد المميزة التي تعلم الطفل الحروف العربية والأرقام بطريقة سهلة وممتعة، كما يهدف محتوى هذه القناة إلى تربية الأطفال تربية صحيحة من خلال تقديم قصص وأغاني تنقل للطفل أهمية التعاون والاحترام وبر الوالدين وغيرها من الأخلاق الحميدة، بالإضافة إلى الكثير من الأغاني التعليمية التي يستطيع الطفل من خلالها حفظ الألوان والأشكال ويتعرف على أسماء الفواكه والخضار، ويمكن للأهل استقبال قناة طيور الجنة وتثبيت التردد ببساطة عن طريق البيانات الخاصة بالتردد وهي كالآتي بالمقال.

تفاصيل تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تفاصيل تردد قناة طيور الجنة على عرب سات