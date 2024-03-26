أخر قرارات التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القرية والمدينة.. جهز الفلوس والورق من الصبح!!

أحد أهداف تعديلات قانون التصالح هو التصالح في مخالفات البناء وتتمثل أهداف القانون في معالجة المخالفات، وتحسين المرافق والخدمات، وإنشاء مخطط عمراني، وتنظيم ظروف البناء، كما تم تضمين خطة سداد لمدة ثلاث سنوات وخفض التكاليف في هذه التعديلات.

التصالح في مخالفات البناء

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي جلسة عامة أقرت ثلاثة مشاريع وناقشت إصدار اللائحة التنفيذية بشأن جرائم البناء بموجب التصالح في مخالفات البناء، وذكرت أن العديد من الأمور الفنية قد تم حلها من خلال مشروع قانون المصالحة، ولا يوجد سبب لتأجيل إصدار القاعدة الخاصة وأقر قانون التصالح بأن التأخير في توفير قواعد قانون التصالح ليس بالأمر الإيجابي، رغم أن القانون قادر على حل كافة المخاوف الشكلية.

وعقدت وزارة التنمية المحلية والمرافق العامة والإسكان والزراعة اجتماعات في محاولة للتوصل إلى توافق، لكن بحسب وزير الشئون البرلمانية علاء الدين فؤاد، لم يكن هناك اتفاق وهذا هو سبب اللائحة التنفيذية ولم يتم إصدار قانون المصالحة إلا في وقت لاحق.

فوائد تغيير قوانين التصالح في مخالفات البناء

يحتوي قانون التصالح في مخالفات البناء على عناصر عديدة سنتناولها معكم في الأقسام التالية:

تمديد ساعات العمل وهو أمر مفيد للجانبين.

الانتهاك ليس مبالغا فيه.

يتم تقديم جميع الطلبات من قبل الإدارة، واللجان وحدها هي المسؤولة عن اختيار أحدهما على الآخر.

الحرص على معالجة المنطقة بما يتناسب مع طبيعتها.

سعر المتر يحدد بقانون التصالح.

وعلى حسب الموقع والخدمات المقدمة يتراوح سعر المتر من خمسين جنيهًا تقريبًا إلى خمسة آلاف جنيه.

فئات من مخالفات البناء يمكن تصالحها

لمعرفة فئات من مخالفات البناء التي يمكن تصالحها منها ما يلي: