مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة الأخيرة ….. نعمة هتنتقم من صلاح وهترجع حق محمد

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة الأخيرة ، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث خاصة بعد أن علمت نعمة أنها حامل، والحالة الهستيرية التي وصل إليها صلاح بعدما تم سرقته داخل البنك على يد رجل من رجال نعمة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تقاصيل وأحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو ….

مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة الأخيرة

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الأخيرة، والتي سوف تشهد انتقام نعمة من صلاح الذي سوف يقوم بقتل سارة ظناً منه أنها سرقته بعد الأموال التي أخدتها من يس، وسوف تقوم نعمة بتصويره أثناء قتلها وتقوم بتسليم الفيديو للنيابة، كما أنها استطاعت أن تحصل اعتراف رسمي بقتل محمد وسوف تقوم نعمة بالدفاع عن محمد وسارة ويتم الحكم على صلاح بالإعدام شنقاً.

حقق مسلسل نعمة الأفوكاتو أعلى نسب مشاهدة وذلك بسبب القصة المؤثرة التي يعرضها المسلسل، وهي قصة شابة محامية تعرضت للقتل على يد ضرتها وتم دفنها حية، إلا أن حارس المقابر قام بإنقاذها وتعود نعمة للإنتثقام من زوجها وزوجته .

ابطال مسلسل نعمة الأفوكانو

بطولة كل من الفنانة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة، والفنان القدير كمال أبورية عماد زيادة، والمسلسل من تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإنتاج مها سليم وإخراج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو

هذا ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو وهي الحلقة 16 مثلها مثل باقي الحلقات السابقة، عبر قناة «MBC» مصر في تمام الساعة 10 مساء.