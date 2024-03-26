مسلسل كسلان..ضبط الآن تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أحلى المسلسلات

تعتبر قناة ماجد من القنوات الرائعة والمميزة بشكل كبير، وذلك لأنها تتمتع بمكانة خاصة في قلوب الأطفال الصغار، كما أنها من أكثر القنوات التي نالت إعجاب الأمهات اللواتي أصبحن يشجعن أطفالهن على مشاهدة محتواها الآمن والمناسب للأطفال، كما تحرص قناة ماجد على انتقاء أفضل البرامج والمسلسلات التعليمية والتربوية بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية المسلية والممتعة، ويعد تردد قناة ماجد من أكثر الترددات التي يرغب الأهل في تثبيتها على جهاز الاستقبال، ونذكر لكم في السطور القادمة أحدث بيانات تردد قناة ماجد 2024.

تفاصيل تردد قناة ماجد 2024 على الأقمار الصناعية

تحظى قناة ماجد الفضائية بعدد كبير من المعجبين، حيث استطاعت هذه القناة خلال وقت قصير أن تحقق نجاحًا مذهلًا وشهرة واسعة في الوطن العربي، وبعد أن عملت القناة على تحديث بيانات ترددها القديم فقد أصبح الآباء والأمهات يرغبون في تثبيت التردد الجديد على قمر النايل سات وعرب سات، وسنذكر لكم التردد الجديد لقناة ماجد على الأقمار الصناعية في السطور الآتية.

ضبط الآن تردد قناة ماجد 2024 على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل ترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الحالي لقناة ماجد 2024 على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ما هي أجمل برامج ومسلسلات قناة ماجد 2024

تحرص قناة ماجد على تقديم برامج ومسلسلات متنوعة تناسب كافة الأعمار، ويتميز محتوى قناة ماجد بأنه يجمع بين التعليم والتسلية، ويعد مسلسل منصور ومسلسل النقيب خلفان ومسلسل أمونة من أشهر ما تعرضه القناة، بالإضافة إلى مسلسل مدرسة البنات ومسلسل كسلان ومسلسل فندق بصل وفلفل ومغامرات فطين والكثير من البرامج التي حظيت بمحبة الأطفال بشكل كبير.