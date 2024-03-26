خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت الوكالة الوطنية للتشغيل

تُعد منحة المرأة الماكثة في البيت مبادرة هامة من الحكومة الجزائرية لدعم النساء الأرامل والمطلقات اللواتي يواجهن صعوبات في إعالة أسرهن ويتم تقديم هذه المنحة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، وتوفر مبلغا ماليا يساعد النساء على تلبية احتياجاتهن الأساسية وتحسين مستوى معيشتهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

توجهي إلى الموقع الرسمي لوزارة التشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية

ابحثي عن قسم “الخدمات الإلكترونية” أو “المنح” في الموقع.

ستجدين خانة مخصصة لـ “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

اختاري المحافظة التي تقيمين فيها من القائمة المنسدلة.

اضغطي على زر “التسجيل” أو “تقديم الطلب”.

ستظهر استمارة إلكترونية تتطلب معلومات شخصية عنك وعن أسرتك.

تأكدي من ملء جميع الحقول المطلوبة بدقة.

جهزي جميع الوثائق المطلوبة بصيغة رقمية (PDF أو JPG).

قومي بتحميل الوثائق في الأماكن المخصصة لها في الاستمارة.

إرسال الطلب:

راجعي جميع المعلومات التي أدخلتها في الاستمارة.

إذا كنت متأكدة من صحة جميع البيانات، اضغطي على زر “إرسال” أو “تقديم”.

المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد المتقدمة.

وثيقة الإقامة.

شهادة الطلاق أو وفاة الزوج.

نسخة من الشهادة العائلية.

صورة من شهادة التخرج.

صورة من البطاقة الوطنية.

شروط التسجيل

أن يكون لدى المتقدمة أولاد. أن تكون المتقدمة خريجة مؤهل عالي. أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية. أن يكون عمر المتقدمة بين 18 و 50 عامًا. عدم امتلاك المتقدمة أو زوجها لدخل شهري ثابت. أن تكون المتقدمة متواجدة داخل الدولة بشكل دائم.

تهدف هذه المنحة إلى تمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة و تكافؤًا