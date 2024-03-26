عاجل.. مجلس الوزراء يُقرر موعد عطلة عيد الفطر المبارك 1445 والرجعة للدوام بهذا الموعد “تفاصيل”

اجتمع مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر مارس لعام 2024، وقد تم الإعلان في هذا الاجتماع عن موعد عطلة عيد الفطر المبارك 1445، حيث حدد موعد العُطلة وموعد الرجعة من هذه العطلة، وذلك لجميع المؤسسات الحكومية، فدعونا نوضح لكم موعد العطلة وموعد عيد الفطر فلكيًا في العراق، تابعوا.

عطلة عيد الفطر المبارك 1445 العراق

ينتظر المواطنين والمواطنات بالعراق موعد الإجازة الرسمية التي تُقرها الحكومة العراقية كل عام للمواطنين في الأعياد، وحسب ما وضحه مجلس الوزراء العراقي، فإن المكتب الإعلامي لرئيس الوزارء حدد موعد إجازة عيد الفطر في المؤسسات الحكومية، حيث تبدأ الإجازة وتنتهي في الموعد التالي:

بداية الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 9 نيسان 2024.

نهاية الإجازة يوم الست 13 نيسان 2024.

الرجعة للدوام صباح يوم الأحد الموافق 14 من شهر نيسان من عام 2024.

علمًا بأن تِلك الإجازة تكون مدفوعة الأجر بالكامل ويحصل الموظفون جميعًا والطلاب في المدارس والجامعات عليها أيضًا.

موعد عيد الفطر 1445 العراق

وضحنا لكم عطلة عيد الفطر المبارك بالنسبة للدوام الرسمي بالمؤسسات الحكومية العراقية، وبالنسبة لموعد عيد الفطر، فلم يتم رؤية الهلال بشكل شرعي بعد، ولكن في يوم 29 من شهر رمضان، سيتم استطلاع الهلال وتحديد موعد العيد بشكل رسمي، ولكن حسب ما أقرته حسابات الفلك حتى الآن، فعيد الفطر في العراق يبدأ في هذا الموعد:

يوم 10 من شهر نيسان لعام 2024 – 1 شوال لعام 1445.

مع العلم أن بعض الدول العربية يكون العيد بها يوم 11 من شهر نيسان وليس يوم 10 من الشهر، وذلك لأنهم بدئوا الصيام يوم 12 من شهر مارس، وربما يكون الشهر الكريم 30 يوم وليس 29، ولكن في انتظار رؤية الهلال.