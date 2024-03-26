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التقديم مُتاح الآن.. خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024 وأهم شروط التسجيل

صورة lekaa lekaaمنذ 11 ساعة
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مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف
مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف

المديرية العامة للجمارك في جمهورية الجزائر أعلنت عن فتح باب التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024، حيث قدمت توضيحات حول كيفية التسجيل فيها والمستندات المطلوبة للتقديم، تأتي هذه المسابقات في إطار جهود الحكومة للحد من معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين الجزائريين المقيمين في البلاد، وتأتي هذه الخطوة في سياق تحريك عجلة التطوير والتقدم التكنولوجي، حيث يتم تقديم الطلبات لتلك الوظائف بشكل إلكتروني.

خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024

أوضحت المديرية العامة للجمارك، التابعة لوزارة المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، تفاصيل مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف، حيث تم التركيز على شرح طريقة التسجيل في هذه المسابقة، ومن خلال موقعنا البديل، نود توضيح الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل عبر موقع المديرية العامة للجمارك الإلكتروني كما يلي:

  • الدخول على رابط بوابة المديرية العامة للجمارك الجزائرية الإلكتروني.
  • بعد ذلك، يتم النقر على خيار “التسجيل في مسابقة التوظيف”.
  • يجب ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في استمارة طلب التقديم.
  • بعد إكمال ملء الاستمارة، يتم دفع الرسوم المطلوبة والنقر على خيار “إرسال الطلب”.
  • يتم بعد ذلك طباعة استمارة الطلب والاحتفاظ بها للاستفادة منها في حال القبول.

هذه الخطوات توضح العملية الكاملة للتسجيل في مسابقة التوظيف عبر الإنترنت، التي تهدف لتسهيل وتيسير عملية التوظيف والمشاركة في فرص العمل المتاحة في المديرية العامة للجمارك في الجزائر.

مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف
مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف

شروط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024

أوضحت المديرية العامة في الجزائر بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها للتمكن من التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف، والتي تُعتبر المعايير الأساسية لاختيار المتقدمين، تتضمن هذه الشروط ما يلي:

  • في حال كان المتقدم طبيبًا، يجب أن يكون متخصصًا في مجال الصحة العامة.
  • إذا كان المتقدم ممرضًا، فيجب أن يحمل شهادة معتمدة في الصحة العامة، يتم الحصول عليها من المعهد الوطني المختص بالتدريب في الجزائر.
  • في حال كان المتقدم كاتبًا، يجب أن يمتلك شهادة معتمدة في أحد المجالين التقني أو التطبيقي.

تلك الشروط تأتي في إطار تحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مجال من مجالات العمل داخل إدارة الجمارك في الجزائر، وتهدف إلى ضمان توظيف أفراد مؤهلين ومتخصصين لضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

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صورة lekaa lekaaمنذ 11 ساعة
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