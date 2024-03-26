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التقديم مُتاح الآن.. خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024 وأهم شروط التسجيل
شروط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024
أوضحت المديرية العامة في الجزائر بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها للتمكن من التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف، والتي تُعتبر المعايير الأساسية لاختيار المتقدمين، تتضمن هذه الشروط ما يلي:
- في حال كان المتقدم طبيبًا، يجب أن يكون متخصصًا في مجال الصحة العامة.
- إذا كان المتقدم ممرضًا، فيجب أن يحمل شهادة معتمدة في الصحة العامة، يتم الحصول عليها من المعهد الوطني المختص بالتدريب في الجزائر.
- في حال كان المتقدم كاتبًا، يجب أن يمتلك شهادة معتمدة في أحد المجالين التقني أو التطبيقي.
تلك الشروط تأتي في إطار تحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مجال من مجالات العمل داخل إدارة الجمارك في الجزائر، وتهدف إلى ضمان توظيف أفراد مؤهلين ومتخصصين لضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.