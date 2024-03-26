التقديم مُتاح الآن.. خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024 وأهم شروط التسجيل

المديرية العامة للجمارك في جمهورية الجزائر أعلنت عن فتح باب التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024، حيث قدمت توضيحات حول كيفية التسجيل فيها والمستندات المطلوبة للتقديم، تأتي هذه المسابقات في إطار جهود الحكومة للحد من معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين الجزائريين المقيمين في البلاد، وتأتي هذه الخطوة في سياق تحريك عجلة التطوير والتقدم التكنولوجي، حيث يتم تقديم الطلبات لتلك الوظائف بشكل إلكتروني.

خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024

أوضحت المديرية العامة للجمارك، التابعة لوزارة المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، تفاصيل مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف، حيث تم التركيز على شرح طريقة التسجيل في هذه المسابقة، ومن خلال موقعنا البديل، نود توضيح الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل عبر موقع المديرية العامة للجمارك الإلكتروني كما يلي:

الدخول على رابط بوابة المديرية العامة للجمارك الجزائرية الإلكتروني.

بعد ذلك، يتم النقر على خيار “التسجيل في مسابقة التوظيف”.

يجب ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في استمارة طلب التقديم.

بعد إكمال ملء الاستمارة، يتم دفع الرسوم المطلوبة والنقر على خيار “إرسال الطلب”.

يتم بعد ذلك طباعة استمارة الطلب والاحتفاظ بها للاستفادة منها في حال القبول.

هذه الخطوات توضح العملية الكاملة للتسجيل في مسابقة التوظيف عبر الإنترنت، التي تهدف لتسهيل وتيسير عملية التوظيف والمشاركة في فرص العمل المتاحة في المديرية العامة للجمارك في الجزائر.