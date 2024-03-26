“نزلها وفرح الاولاد!!”.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 toyor eljannah لمشاهدة اجمل اغاني وبرامج الاطفال طول اليوم

يعتبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 من أشهر الترددات الهامة التي ازداد البحث عنها خلال الساعات الراهنة وذلك لأنها إحدى قنوات الأطفال الأكثر شهرة في الوطن العربي التي امتلكها شخصية رجل الأعمال الأردني البارز خالد مقداد حيث تأسست القناة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين حققت شهرة واسعة لدى الجمهور العربي، واستمرت في تحقيق نجاحاتها حتى الوقت الحالي، وبناءً على شعبيتها المستمرة، وقررت إدارة القناة إطلاق قناة جديدة تستهدف الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم دون ست سنوات، بينما تستهدف قناة طيور الجنة الأصلية الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ست سنوات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

في صدد حديثنا عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أنها حققت نجاحًا باهرًا بفضل محتواها الترفيهي المميز الذي يجذب انتباه الأطفال بأسلوب رائع ومتميز، كما تقدم القناة أيضا محتوى تعليمي يهدف إلى تعزيز العادات والتقاليد العربية والإسلامية لدى الأطفال، بالإضافة إلى تقديم محتوى علمي مناسب لأعمارهم، إلى جانب ذلك أنها تبث محتواها باللغة العربية، مما يسهل على الأطفال فهمه واستيعابه، ويكون ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

وإذا أردت عزيزي المشاهد استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 يمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة جهاز الاستقبال الرئيسية.

انقر بعد ذلك على الإعدادات الخاصة بالرسيفر.

أضف بعد ذلك تردد القناة المذكور سابقا.

اختر التثبيت بطريقة يدوية.

حدد نوع القمر الصناعي الذي يتم ضبط القناة من خلاله.

ادخل بعد ذلك تردد القناة.

سجل البيانات التي تمكنك من ضبط القناة واستقبالها.

اضغط بعد ذلك على بحث.

احفظ النتائج واخرج من الإعدادات.

وبعد اتباع هذه الخطوات، يتمكن المشاهدون من ضبط القناة ومشاهدة محتواها بأعلى جودة عرض.

الآن يمكنك بسهولة استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك ليتمكن اطفالك من مشاهدة كافة ما يعرض على شاشة القناة من اناشيد دينية خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تساعدنا القناة في على تربية النشئ الصغير على عادات مجتمعنا الشرقي.