لينك مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في عموم العراق بوزارة العمل 2024

تستمر التساؤلات حول كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث تزايدت مؤخرًا عمليات البحث من قبل المواطنين العراقيين عن قوائم أسماء الوجبة السابعة التي تأخرت الوزارة عن الإعلان عنها، وقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين فور الإعلان عنها من خلال منصة مظلتي، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من المواطنين والمواطنات الذين يرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة للاطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال هذه المنصة، لذلك سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن هذه الكشوفات في السطور القادمة.

كيف استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يرغب المواطنون في العراق في معرفة قوائم الاسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية، ولا سيما بعد تأخر الإعلان عنها من قبل الوزارة، ولكن يستطيع أي مواطن الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها بشكل سهل وسريع، وذلك من خلال القيام بهذه الخطوات:

عليكم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

قم بإدخال البيانات المطلوبة ليتم تسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول قم باختيار أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

من بين الخيارات نضغط على خيار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

الآن أصبح بإمكانك الاطلاع على قوائم المشمولين، كما يمكن تحميلها وتنزيلها بصيغة pdf.

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