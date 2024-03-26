“بعد الزيادة شوف هتقبض كام؟؟”.. قيمة معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة وحقيقة تبكير موعد الصرف

تزايدت معدلات البحث عن قيمة معاشات شهر ابريل 2024 خلال الساعات الأخيرة من قبل أصحاب المعاشات وخصوصا بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ستضاف إلى المعاشات وذلك من أجل الحصول على معاشاتهم التي تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى ذلك يرغبون في معرفة أماكن صرف هذه المستحقات، حتى يتمكنوا من اختيار الطريقة الأسهل والأقرب لهم لاستلامها إلى جانب مراعاة المسافة بين محل سكنهم وأماكن الصرف المتاحة، الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت عن هذه المعلومات في البيان الأخير الذي أصدرته، لتسهيل عملية استلام المعاشات وتوفير السبل الملائمة لهم لتلبية احتياجاتهم المالية الأساسية.

قيمة معاشات شهر ابريل 2024

يتساءل العديد عن قيمة معاشات شهر ابريل 2024 وذلك بعد إضافة الزيادة إليها طبقا لقرارات السيسي، وتكون على النحو التالي:

إذا كان المتقاضي يحصل على معاش قدره 1300 جنيه، فسيصبح معاشه بعد الزيادة 1495 جنيه.

وبينما إذا كان يتقاضى 1500 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1725 جنيه.

وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاشات قدرها 2000 جنيه، فسيصبح معاشاتهم بعد الزيادة 2300 جنيه.

وبينما الذين يتقاضون معاشا قدره 2500 جنيه، فستكون معاشاتهم بعد الزيادة 2875 جنيه.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين الظروف المالية للمتقاعدين وتوفير دعم مالي إضافي لهم في شهر أبريل.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

وبعد أن أوضحنا قيمة معاشات شهر ابريل 2024، لابد أن ننوه إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أكدت أن صرف معاشات شهر أبريل 2024 سيتم في موعده المعتاد الذي تحدده الهيئة، وهذا يتم بعد التنسيق مع وزارة المالية، وبناء على ذلك سيكون بداية من الاثنين الموافق الأول من الشهر ويستمر لمدة 7 أيام حتى الأحد السابع من أبريل وذلك لجميع الفئات والشرائح المستحقة، كما نوهت أن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 سيكون قبل حلول عيد الفطر بفترة كافية، وهذا يدل على أن تقديم موعد الصرف عن موعده الرسمي من الأمور المستبعدة.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعين اقتراب موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة التي بدأ صرفها لأول مرة خلال شهر مارس الجاري بنسبة 15% من قيمة المعاش وبحد أقصي 1890 جنيها، وفقا لما أمر به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل اشهر من الآن.