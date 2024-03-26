الحلقة 16 والأخيرة من نعمة الأفوكاتو.. نعمة تنتقم وصلاح يقتل سارة ويتم إعدامه

شهدت الساعات الماضية عرض الحلقة 16 والأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو عبر منصة شاهد VIP الرقمية، والتي تعد هي الأكبر والأطول في تاريخ المسلسلات على الإطلاق، حيث تجاوز مدتها 82 دقيقة وتضمنت العديد من الأحداث.

تعرف على تفاصيل الحلقة 16 والأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

شهدت أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 16 والأخيرة اكتشاف نعمة أنها حامل من صلاح، في الوقت الذي تريد فيها الانتقام منه، في الوقت الذي يحاول فيه صلاح الوصول إلى سارة لشكه أنها قامت بسرقته.



وتقوم نعمة بإخبار صلاح أن سارة قضت ليلة كاملة في منزل ياسين الألفي، ليثور غيظا ويقرر الانتقام من سارة لخيانتها له مع ياسين، كما يعرف صلاح أن سارة قامت بوضع المبلغ الذي حصلت عليه من ياسين في حسابها البنكي بقيمة 13 مليونا و600 ألف جنيه، نفس المبلغ الذي سرق منه.

كما تقوم ماجدة أم محمد بتقدم ببلاغ رسمي ضد صلاح زوج نعمة بأنه قاتل ابنها محمد.

سخونة الأحداث وصلاح يقتل سارة بالحلقة 16 والأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

وفور تأكد صلاح من خيانة سارة له، وقيامها بالاستيلاء على أمواله ويواجهها بذلك إلا أنها تنكر وتطلب منه الطلاق، ويقوم صلاح بقتلها خنقا، وتقوم نعمة بالبلاغ عن صلاح لقتله سارة.

وعقب قتلها يحاول صلاح القيام بدفن جثمان سارة، ويحاول سرقة جهاز ال dvr حيث سجلت كاميراته خروجه بجثمان سارة من الشقة، ولكنه يفاجئ بالشرطة تلقي القبض عليه.



صلاح وقع أخيرا في الحلقة 16 والأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

كما شهدت الحلقة السادسة عشر والأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، وعقب سقوط صلاح بين أيدي الشرطة بدء التحقيقات معه لقيامه بقتل كل من سارة ومحمد، وبعد الضغط يعترف صلاح أنه قتل سارة لأنها قامت بسرقة أمواله بالكامل والتي تحصل عليها من قضية الوقف التي كان رافعها بالقضاء.

في ذات التوقيت كانت نعمة تحتفل مع أهلها وأحبائها وتعترف بحبها لياسين ضمن أحداث الحلقة 16 والأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، وعزمتهم نعمة على كباب وكفتة داخل أحد المطاعم الكبرى، وخلال ذلك تخبر نعمة ياسين أنها تحبه، وأنها كانت ترغب عقب حل مشكلتها مع صلاح الارتباط به، لكنها اكتشفت أنها حامل وتقرر أن تحافظ على الطفل، ويتفق ياسين معها في هذا الرأي ويطلب منها أن يرتبطا ووعدها أنه سوف يهتم بها وبابنها وكأنه ابنة، ويخبرها أنه يتمنى أن يشاهدها بفستان الزفاف وبجواره في الكوشه.

لحظة الانتقام والتشفي من نعمة الأفوكاتو في صلاح

تذهب تعمه إلى صلاح في الحبس وتخبره أنها من خطط لذلك كله، كما تخبره نعمة أنها ستنتقم منه لقتله لكل من سارة أو محمد، وأنها قامت برفع دعوة خلع ضده أمام محكمة الأسرة.

وبالفعل تترافع نعمة ضد صلاح في المحكمة وتسرد كافة الحوادث التي تسبب فيها بطمعه، وكيف قتل محمد البريء وبعده قتل سارة بدم بارد أمام طمعه وجشعه الكبير، وبالطبع كانت أمام المحكمة كافة البيانات والتفاصيل التي تؤكد ذلك، لتحكم بالإعدام شنقا عليه، وتعود الكاميرا في نهاية الحلقة ونعمة تحكي كيف ستربي إبنها الذي أطلقت عليه إسم سيد على إسم والدها، وكيف تزوجت ياسين وأنها ستربى نجلها أحسن تربية.